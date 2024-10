Il Terralbese in ginocchio 

Il Terralbese per un’intera notte ha rivissuto lo stesso terrore del ciclone Cleopatra nel novembre del 2013, per fortuna le conseguenze sono state decisamente meno drammatiche di allora. A Terralba, Arborea, Marrubiu, Arcidano, Uras e Mogoro si sta ancora facendo la conta dei danni e soltanto nei prossimi giorni si potrà dire con esattezza quali sono state le conseguenze della bruttissima notte tra sabato e domenica. Il bilancio è comunque grave: abitazioni allagate, aziende, strade e strutture pubbliche danneggiate. A Uras una situazione particolarmente drammatiche in particolare nella stessa strada dove undici anni fa trovò la morte un’anziana intrappolata nello scantinato. A Terralba il sindaco Sandro Pili ha intanto dovuto chiudere la parte vecchia del cimitero comunale, per rischio crollo alberi e allagamenti. Tutta l’ala nuova è stata invece aperta ed è accessibile ai cittadini da ieri mattina.

Certo è che ancora una volta si sono registrati fenomeni straordinari con una consistenza incredibile di accumuli di pioggia. La conferma arriva anche dal sindaco di Marrubiu Luca Corrias. «Abbiamo particolarmente sofferto nella zona su Tasaru – sottolinea – dove i canali nonostante le opere di pulizia hanno ricevuto una quantità d’acqua tale da non defluire come di consueto. Pertanto si è riversata nella strada statale 126 ovvero nella via Napoli creando un maxi allagamento. Grazie all’intervento del consorzio di bonifica dell’Oristanese – aggiunge – si è riusciti però a risolvere la situazione. Mentre per i tre allagamenti di abitazioni è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli operai comunali sono rimasti in servizio tutta la notte monitorando pozzetti e caditoie e tutt’ora sono al lavoro per effettuare servizi di controllo e di intervento se necessario». Anche a Mogoro dove i dati delle precipitazioni sono stati eccezionali, i danni sono ingenti. «La zona maggiormente colpita è stata quella di Morimenta a due passi dal paese – evidenzia il sindaco Donato Cau – con abitazioni e aziende distrutte e tanti capi di bestiame morti. Siamo in attesa dell’esatta quantificazione dei danni, ma oggi stesso approveremo in Giunta la richiesta dello stato di calamità naturale da inviare in Regione. La solidarietà comunque non è mancata neppure stavolta- sottolinea Cau – con le associazioni di volontariato che si sono prodigate per assistere le persone in difficoltà».

