«Il Terralba vuole vincere» 

Terralba. Il primo posto nel girone A di Promozione raggiunto dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Villacidrese dà, oltre alla soddisfazione, anche grande consapevolezza. Il Terralba Francesco Bellu conferma il grande trend positivo contro le dirette concorrenti per la promozione: doppia vittoria contro la Villacidrese, successo col Guspini e pareggio col Castiadas. Così la formazione allenata da Daniele Porcu è prima proprio assieme al Guspini a quota 46 punti, anche se i rivali oggi recuperano il match col Vecchio Borgo Sant’Elia e possono restare in vetta da soli.

Il patron

Solidità, automatismi che vanno a perfezionarsi, il miglior marcatore del torneo (Andrea Sanna, 16 reti) e una classifica che fa sorridere tutto l’ambiente. «Non ci dobbiamo nascondere», esordisce il presidente Gabriele Frongia, «la squadra è stata fatta per conquistare i playoff. È un campionato tosto ma anche domenica scorsa con la Villacidrese ce la siamo giocata sapendo che siamo una squadra d’alta classifica. Stiamo migliorando e ora la rosa è quasi al completo».

Il percorso è ancora lungo ma il numero uno terralbese non si spaventa. «Fino all’ultimo ci giocheremo il primo posto», afferma Frongia, «Guspini, Villacidrese e Castiadas sono ottime squadre ma ce la giocheremo contro tutte». La soddisfazione per il numero uno del club ha radici precise: «Il segreto è il nostro mister», sostiene, «è una scommessa vinta, fa giocare i giovani e non solo e lavora bene».

Unità

Tutti sulla stessa linea dopo l’ultima vittoria. «Dobbiamo tenere i piedi per terra», commenta Porcu, «anche se per me non è una sorpresa. Siamo stati costruita per i playoff, con giocatori forti che apprezzo tanto. Rispettiamo tutti, ci sono squadre con organici importanti, ma non siamo gli ultimi arrivati. Tutte le partite sono difficili». Un gruppo costruito nel tempo. «Stiamo lavorando da gennaio dello scorso anno», conferma il tecnico, «e gli inserimenti stanno facendo fare il salto di qualità a un gruppo già forte. Adesso siamo là, stiamo bene e ci proviamo. Giochiamo sempre per vincere. Dobbiamo allenarci bene, prepararci al massimo e pensare partita dopo partita. Abbiamo una nostra identità e daremo il 100 per cento».

I risultati non sono arrivati per caso ma sono il frutto di un lavoro collettivo. «Dalla società che ti fa lavorare bene e non fa mancare niente fino allo staff con la quale mi confronto: Riccardo Marongiu il collaboratore, Tore Sanna il preparatore dei portieri e Michele Carta il massaggiatore».

