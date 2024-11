il terralba strappa il pari a selargius 

Selargius 1

Selargius (4-4-2) : Cambarau, Berti, Porta, Casciello, Capelli, Salis, Felleca, Mainas (35’ st Bandino), F. Argiolas (28’ st Pisano), Lepore, Cannas. In panchina Pilotto, Mattana, Maglione, Virdis, Porcu, M. Argiolas. Allenatore Giordano.

Terralba (4-4-2) : Cabasino, Zedda (1’ st Onnis), Orrù (20’ st Porru), Lasi, Uliana (35’ st Atzori), Ciarniello, Soddu, Atzei (6’ st Erbì), Frongia (6’ st Jovic), Ramos, Corda. In panchina Poddis, Melis. Allenatore Firinu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 11’ pt Felleca, 19’ st Erbì.

Note : espulso Casciello al 37’ st.

Selargius. Finisce in parità l’incontro del “Virgilio Porcu” tra Selargius e Terralba. Una bellissima partita ben giocata da ambo le formazioni che puntavano all’intera posta. A passare in vantaggio sono stati i granata con l’ottimo Mattia Felleca che si libera del suo marcatore e col sinistro trafigge Cabasino. Nella ripresa, al 19’ il pareggio di Erbì con una gran conclusione da fuori area dopo una ripartenza. Al 26’ traversa di Mainas. Al 34’ Felleca impegna Cabasino. Tre minuti dopo, il Selargius resta in dieci per l’espulsione di Casciello. Al 42’ l’esordiente Cambarau (2007) salva il risultato. (ant. ser.)

