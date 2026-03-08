Il terralba resta in testa 

Terralba F. Bellu 3

Ovodda 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, Cherchi, L. Orrù, Lasi, Uliana, Concu (35’ st Lardieri), Ciarniello, Poddesu, M. Piras (12’ st Atzori), Porru (19’ st Corda), A. Sanna (32’ st Frongia). In panchina A. Orrù, Tosi, Grussu, Frongia, Mereu, Carta. Allenatore Porcu.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Bossard (1’ st Kaba), Patteri, Cissè, Spanu (19’ st Soru, 25’ st Medde), Bilea, Ba, Contu (38’ pt Biscu), E. Sedda, Canu (45’ st Vacca). In panchina Angioi, Tatti, A. Sedda, Marras. Allenatore Crisci.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : pt 6’ A. Sanna, 8’ Lasi; st 27’ A. Sanna, 48’ E. Sedda.

Note : ammoniti Cherchi, Poddesu, Porru, Bossard, Bilea. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Terralba. Convincente vittoria del Terralba F. Bellu, che al “Remigio Corda” supera l’Ovodda per 3-1. I padroni di casa grazie ai tre punti consolidano il primo posto. Sugli scudi il “solito” Andrea Sanna, autore di una doppietta che gli permette di restare al comando della classifica dei cannonieri a quota 23 reti.

La gara

La cronaca si apre con un pericolo creato dagli ospiti, con Bilea al 3’, ma il suo diagonale viene respinto. Al 6’ si sblocca il risultato: una bella combinazione porta al tiro Piras, Mozzo respinge sui piedi di Sanna che insacca l’1-0. Passano 2’ e arriva il raddoppio di Lasi con un sinistro direttamente dal corner che si infila sotto l’incrocio. Al 27’ risponde l’Ovodda: al tiro va Sedda, ma Toro gli nega il gol. Nella ripresa l’Ovodda si sbilancia in avanti e lascia spazi invitanti per ripartire. Al 27’ il tris è servito: sempre Sanna si invola in contropiede, arriva a tu per tu con Mozzo e lo batte con un preciso diagonale. Al 45’ il gol della bandiera dell’Ovodda: Kaba è prodigioso nell’andar via sulla destra, assist al centro per Sedda che di tacco mette alle spalle di Toro.

