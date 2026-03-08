VaiOnline
Al Corda.
09 marzo 2026 alle 00:23

Il terralba resta in testa 

La doppietta di Sanna e il gol di Lasi stendono l’Ovodda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Terralba F. Bellu 3

Ovodda 1

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Toro, Cherchi, L. Orrù, Lasi, Uliana, Concu (35’ st Lardieri), Ciarniello, Poddesu, M. Piras (12’ st Atzori), Porru (19’ st Corda), A. Sanna (32’ st Frongia). In panchina A. Orrù, Tosi, Grussu, Frongia, Mereu, Carta. Allenatore Porcu.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Bossard (1’ st Kaba), Patteri, Cissè, Spanu (19’ st Soru, 25’ st Medde), Bilea, Ba, Contu (38’ pt Biscu), E. Sedda, Canu (45’ st Vacca). In panchina Angioi, Tatti, A. Sedda, Marras. Allenatore Crisci.

Arbitro : Iaria di Sassari.

Reti : pt 6’ A. Sanna, 8’ Lasi; st 27’ A. Sanna, 48’ E. Sedda.

Note : ammoniti Cherchi, Poddesu, Porru, Bossard, Bilea. Recupero 2’ pt – 4’ st. Spettatori 200.

Terralba. Convincente vittoria del Terralba F. Bellu, che al “Remigio Corda” supera l’Ovodda per 3-1. I padroni di casa grazie ai tre punti consolidano il primo posto. Sugli scudi il “solito” Andrea Sanna, autore di una doppietta che gli permette di restare al comando della classifica dei cannonieri a quota 23 reti.

La gara

La cronaca si apre con un pericolo creato dagli ospiti, con Bilea al 3’, ma il suo diagonale viene respinto. Al 6’ si sblocca il risultato: una bella combinazione porta al tiro Piras, Mozzo respinge sui piedi di Sanna che insacca l’1-0. Passano 2’ e arriva il raddoppio di Lasi con un sinistro direttamente dal corner che si infila sotto l’incrocio. Al 27’ risponde l’Ovodda: al tiro va Sedda, ma Toro gli nega il gol. Nella ripresa l’Ovodda si sbilancia in avanti e lascia spazi invitanti per ripartire. Al 27’ il tris è servito: sempre Sanna si invola in contropiede, arriva a tu per tu con Mozzo e lo batte con un preciso diagonale. Al 45’ il gol della bandiera dell’Ovodda: Kaba è prodigioso nell’andar via sulla destra, assist al centro per Sedda che di tacco mette alle spalle di Toro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 