13 gennaio 2026 alle 00:30

Il Terralba punta al podio con il Tonara 

Domani alle 15 al campo Corda: questi la data e l’orario stabiliti dal Comitato regionale della Figc nei quali si giocherà il recupero della partita tra Terralba Francesco Bellu e Tonara rinviata sabato scorso a causa delle forti raffiche di vento che spazzavano l’impianto di gioco e rendevano impraticabile il campo.

Vittoria

La squadra di casa cerca i tre punti per agganciare al terzo posto a quota 40 il Guspini, a sua volta in attesa di scoprire quando dovrà sfidare i cagliaritani del Vecchio Borgo Sant’Elia a Sinnai (match sospeso lo stesso giorno per l’identico motivo, in quel caso però l’arbitro ha fatto giocare 7’ prima di mandare le squadre negli spogliatoi).

Gli ospiti invece, terzultimi in classifica a quota 13, hanno necessità di ottenere un risultato positivo per avvicinare il Calcio Pirri (che ha 17 punti) e dunque la zona playout, mentre la salvezza diretta in questo momento dista sei lunghezze (la Baunese).

La seconda gara

Per la formazione dell’Oristanese il successo è d’obbligo se non vuole veder scappare le dirette concorrenti: da domenica scorsa in vetta c’è la Villacidrese con 42 punti grazie alla vittoria colta in trasferta con la Baunese, ma il Guspini se battesse il Vecchio Borgo nel match di recupero tornerebbe al comando a quota 43.

