Il terralba punisce il Cus 

Cus Cagliari 1

Terralba F. Bellu 2

Cus Cagliari (4-3-3) : Follesa, D. Asunis (22’ st Balloi), Piroddi, Carboni, Fiori (34’ st Puddu), Salaris, Siddu, Prefumo, Perra (40’ st Soru), Serpi (5’ st Serra), Demurtas (5’ st Baldussi). In panchina Pillitu, N. Asunis, Mudu, Loddo. Allenatore Lantieri.

Terralba F. Bellu (4-3-3) : A. Orrù, L. Orrù, Lamacchia, Lasi, Uliana, Ciarniello (37’ st Frongia), Soddu, Poddesu, Pitzalis (30’ st Zoccheddu), Porru, Atzori (41’ st Cammarota). In panchina Cabasino, Grussu, Onnis, Piras, Tronu, Foddis. Allenatore Santucciu.

Arbitro : Galitzia di Cagliari.

Reti : 25’ pt Atzori (rigore), 32’ st Baldussi, 43’ st Poddesu.

Note : espulso Uliana; ammoniti Baldussi, Carboni, Serra, Orrù, Porru, Poddesu. Recupero 1’ pt; 7’ st. Spettatori 100 circa.

Elmas. Il Cus Cagliari, pur in superiorità numerica, perde meritatamente in casa con il punteggio di 1-2 e vede allontanarsi l’obiettivo playoff.

Il match

Il Terralba corona una migliore partenza con il vantaggio al 25’, complice un’azione viziata da un sospetto fuorigioco: lancio di 50 metri di Porru per Orrù, centrali del Cus fuori posizione, Follesa esce e sgambetta il giocatore ospite, rigore netto che Atzori trasforma con un preciso rasoterra. Al 32’ identico copione: lancio di Poddesu, incornata di Orrù in area piccola, Follesa devia. Il primo tiro nello specchio del Cus al 34’: rasoterra di Perra, Andrea Orrù ribatte con i pugni. Al 12’ della ripresa Terralba in dieci, espulso Uliana per doppia ammonizione. Al 26’ il Cus pareggia con Baldussi, subentrato nella ripresa e autore di uno splendido calcio di punizione da sinistra che batte Orrù. Ma il Terralba, pur in dieci, non rinuncia a ripartire e, al 43’, Poddesu vince un rimpallo con Salaris, entra in area, scarta anche Follesa e realizza il gol del decisivo 1-2.

