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Eccellenza.
12 giugno 2026 alle 00:26

Il Terralba pensa prima ai rinnovi «Poi i fuoriquota» 

Trascorsi nello staff di Pisacane, il tecnico Concas ha le idee chiare 

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Terralba . Terminati i festeggiamenti per l’approdo in Eccellenza, si pianifica il futuro in casa Terralba. Il sodalizio guidato dal presidente Gabriele Frongia, dopo la vittoria nel Girone A di Promozione, riparte da una nuova guida tecnica. Dopo la separazione da Daniele Porcu, arrivato nel gennaio 2025 e che ha guidato la squadra alla promozione, il sodalizio terralbese ha annunciato l’arrivo di Roberto Concas. Nel suo curriculum, anche lui profilo giovane, spiccano i 4 anni trascorsi nelle giovanili del Cagliari (è stato vice di Fabio Pisacane nella Primavera rossoblù). Ora l’avventura a Terralba. «Inizio con grandissimo entusiasmo», esordisce Concas, «sposando idee e progetti della società. Penso sia una bella opportunità che intendo affrontare con serietà, professionalità e ambizione».

Le idee

Una collaborazione iniziata da poco più di tre settimane, ma con le idee chiare. «Siamo in continuo contatto con presidente e dirigenti, al lavoro nell’allestimento della squadra», prosegue il tecnico. «L’intenzione è ripartire da una base del 70% della squadra dello scorso anno. Una base ottima, sia dal punto di vista tecnico che umano e, a loro, aggiungere in ogni reparto elementi di categoria per sollevare il tasso tecnico, di leadership ed esperienza per il torneo di Eccellenza. Giocatori che si sposano con quella che sarà la nostra filosofia tecnico-tattica».

Il presidente

Sulla stessa linea il numero uno terralbese, anche se tutti i nomi rimangono top secret. «La base del gruppo della scorsa stagione è confermato», afferma Frongia, «e al momento abbiamo contatti con elementi di categoria di tutti i ruoli e con qualche fuoriquota, che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti in rosa, pronto ad affrontare l’Eccellenza».

Gli obiettivi

Una squadra che ha come obiettivo primario la salvezza. «Il prima possibile», conferma Frongia, «tenere la categoria e poi vedere dove arriviamo». Salvarsi ma non solo: «Essendo una neopromossa», è il pensiero di Concas, «il primo obiettivo è il mantenimento della categoria. Siamo altresì convinti che allestendo la rosa in un certo modo e lavorando sul campo con serietà e impegno ci si possa togliere delle belle soddisfazioni, con l’ambizione di fare il meglio possibile». La squadra inizierà la preparazione il 3 agosto. Intanto, la società lavora anche sul settore giovanile. «Faremo le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores», conclude Frongia.

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