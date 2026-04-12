VaiOnline
Al Comunale.
13 aprile 2026 alle 00:33

il terralba non si ferma 

Supera il Guspini in trasferta e conserva il primato 

Guspini 1

F. Bellu Terralba 2

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Dessì, Tamburini (28’ st Locci), Chessa, Zedda (29’ st Caboni), Manca, Piga (28’ st Fadda), Cordoba (29’ st Marcon), Mboup, Mura (28’ st Marci), Riep. In panchina P. Saba, Porcu, M. Saba, Montesuelli. Allenatore Dessì.

F. Bellu : Toro, Porru, Lasi, Concu, Uliana (41’st S. Carta), Ciarmello (32’st Corda), Tosi (22’st Atzori), Piras, Sanna (27’st Mereu), Cherchi (39’st Frongia), L. Orrù. In panchina Grussu, Lardieri, A. Orrù, Poddesu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : st 8’ e 25’ Sanna, 36’ Caboni.

Note : spettatori 700 circa, ammoniti Cordoba e Cherchi.

Guspini. Telegrafiche ma contrapposte le dichiarazioni dei due mister: «Non possiamo rimproverarci nulla, abbiamo giocato alla pari e meritavamo sicuramente qualcosa in più, soprattutto nei primi 45’ quando in più di una circostanza abbiamo creato seri problemi a Toro», dice con rammarico Dessì. «Risultato sofferto ma giusto, che nel finale poteva assumere proporzioni ancora maggiori», replica Porcu, tecnico dei terralbesi.

Tutto vero, perché la cronaca racconta di un primo tempo nettamente in mano al Guspini che sfiora il gol, sempre negato da uno strepitoso Toro in almeno quattro circostanze, con Cherchi, due volte Mura e Mboup. Nella ripresa il Terralba con Sanna fa sua la gara: all’8’ approfittando di uno svarione difensivo, al 25’ su cross di Uliana. Il Guspini accorcia, ma inutilmente, al 36’ con Caboni.

