Il Terralba non è domo «Pronti per Castiadas» 

Dopo la sconfitta nella gara di andata contro il Castiadas (2-3 il finale), in casa Terralba Francesco Bellu si riflette e ci si prepara per il ritorno, in programma domenica prossima nel Sarrabus.

«È stata una partita in cui trovare delle motivazioni è stato difficile – commenta il tecnico dei terralbesi, Maurizio Firinu -. Dopo la sconfitta di Alghero, nel quale comunque la squadra aveva messo in campo un’ottima prestazione, le ambizioni e le motivazioni per aver raggiunto i playoff vanno un pochino a scemare. In più abbiamo avuto qualche defezione di troppo». Nella gara giocata sabato non è mancata la prestazione, sia da un punto di vista tecnico, con diverse occasioni create, che caratteriale. «Siamo partiti subendo il gol a freddo – prosegue Firinu – e nonostante tutto abbiamo avuto la forza per recuperare e ribaltare il risultato. Poi sono arrivati due gol che erano evitabilissimi. Nel finale, poi, abbiamo creato qualche situazione che non siamo riusciti a concretizzare. Affiora un pochino di stanchezza che comunque non toglie quanto fatto nel corso della stagione dai ragazzi. Sono stati sempre sul pezzo e a loro vanno fatti i complimenti».

Domenica la rivincita. Per ottenere il terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi, all’undici allenato da Firinu occorrerà la vittoria; con il minimo scarto per pareggiare i conti e portare la sfida agli eventuali supplementari e rigori, con almeno due gol di differenza per ribaltare il verdetto della gara di andata. «Adesso ci prepariamo – conferma il mister – per la gara di Castiadas, sperando in settimana di recuperare qualcuno e mettere in campo una formazione all’altezza dell’impegno. Nella gara di andata abbiamo peccato un pochino di gioventù, inesperienza e ci ha condizionato anche il caldo. Siamo una squadra che per giocare bene deve avere grande intensità, velocità, e questo nel finale ci è mancato. Siamo a fine stagione e credo sia anche normale».

