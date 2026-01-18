VaiOnline
Al Neri.
19 gennaio 2026 alle 00:25

Il Terralba fa suo il derby 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arborea 1

Terralba F. Bellu 3

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Casu (29’ pt Demuru), Cicu (23’ st Cammarota), Szafran, Perilli, Angioni, Pibiri, Orro, M. Atzeni (37’ st Serpi), P. Atzeni (23’ st Capraro), Wolhein (31’ st Sperandio). In panchina G. Cotza, S. Cotza, Cillano, Corona. Allenatore Battolu.

Terralba F. Bellu (4-4-2): Toro, La Macchia, L. Orrù, Mereu, Uliana (37’ pt Tosi), Concu (37’ st Lardieri), Lasi, Ciarniello (47’ st Cherchi), Piras (20’ st Atzori), Porru, Sanna (15’ st Corda). In panchina A. Orrù, Grussu, Frongia, Poddesu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 2’ pt Piras, 18’ pt Sanna, 48’ st Capraro, 50’ st (r) Atzori.

Note : ammoniti M. Atzeni, Demuru, Orro.

Arborea. È il Terralba F. Bellu a imporsi nel derby contro l’Arborea, per 1-3. Passano solo 2’ e gli ospiti vanno in vantaggio: Sanna recupera palla sulla destra, assist in profondità per Piras che a tu per tu con Stevanato lo trafigge in uscita. Al 12’ Perilli va vicino al pareggio, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa. Al 18’ il raddoppio terralbese: protagonista sempre la coppia Piras-Sanna, ma a ruoli invertiti, con Sanna che dal limite non dà scampo a Stevanato. Nella ripresa l’Arborea cerca la rete che arriva solo al 48’, con un colpo di testa di Capraro. Chiude i conti, al 50’, un rigore assegnato per atterramento di Tosi e realizzato da Atzori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 