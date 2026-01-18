Il Terralba fa suo il derby 

Arborea 1

Terralba F. Bellu 3

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Casu (29’ pt Demuru), Cicu (23’ st Cammarota), Szafran, Perilli, Angioni, Pibiri, Orro, M. Atzeni (37’ st Serpi), P. Atzeni (23’ st Capraro), Wolhein (31’ st Sperandio). In panchina G. Cotza, S. Cotza, Cillano, Corona. Allenatore Battolu.

Terralba F. Bellu (4-4-2): Toro, La Macchia, L. Orrù, Mereu, Uliana (37’ pt Tosi), Concu (37’ st Lardieri), Lasi, Ciarniello (47’ st Cherchi), Piras (20’ st Atzori), Porru, Sanna (15’ st Corda). In panchina A. Orrù, Grussu, Frongia, Poddesu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 2’ pt Piras, 18’ pt Sanna, 48’ st Capraro, 50’ st (r) Atzori.

Note : ammoniti M. Atzeni, Demuru, Orro.

Arborea. È il Terralba F. Bellu a imporsi nel derby contro l’Arborea, per 1-3. Passano solo 2’ e gli ospiti vanno in vantaggio: Sanna recupera palla sulla destra, assist in profondità per Piras che a tu per tu con Stevanato lo trafigge in uscita. Al 12’ Perilli va vicino al pareggio, ma il suo colpo di testa sfiora la traversa. Al 18’ il raddoppio terralbese: protagonista sempre la coppia Piras-Sanna, ma a ruoli invertiti, con Sanna che dal limite non dà scampo a Stevanato. Nella ripresa l’Arborea cerca la rete che arriva solo al 48’, con un colpo di testa di Capraro. Chiude i conti, al 50’, un rigore assegnato per atterramento di Tosi e realizzato da Atzori.

