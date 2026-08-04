Il Terralba fa sul serio: colpo Sarritzu 

Comincia a faticare sul campo il Terralba, neopromosso nel torneo di Eccellenza. La compagine terralbese ha iniziato la preparazione nel sintetico del “Remigio Corda”, agli ordini di mister Roberto Concas e del suo staff. Rosa completa, in attesa dei primi impegni.

«Un bel gruppo, sono molto contento», esordisce il presidente Gabriele Frongia. «Gli innesti fatti sono stati perfetti. La rosa è stata costruita per fare un buon campionato, cercando di ottenere il prima possibile la salvezza. In seguito, poi, vedremo come va».

Grande rinforzo

Un gruppo al quale nelle ultime ore si è aggiunta la classica “ciliegina sulla torta”, quel tassello che il numero uno terralbese aveva anticipato qualche settimana fa. Al Terralba è ufficiale l’arrivo di Stefano Sarritzu, classe 1992, profilo di esperienza che andrà a rinforzare il reparto avanzato della formazione allenata da Concas. Sarritzu ha un lungo curriculum tra Serie D ed Eccellenza, impreziositi da 5 campionati di Eccellenza vinti con Castiadas, Torres, L’Aquila, Rieti e Monastir, oltre al successo del torneo di Serie D a Latina e più di 200 presenze in quarta serie. In passato ha vestito le maglie anche di Pescara, Chieti, Flaminia e Cos.

«Abbiamo fatto uno sforzo importante per portarci a casa un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, credo sia un lusso per l’Eccellenza», commenta con entusiasmo Gabriele Frongia, presidente. «Ha creduto nel nostro progetto e ne siamo contenti perché abbiamo fatto di tutto per averlo. È stato accolto da tutti con grande entusiasmo; un giocatore di livello superiore che ci darà una grossa mano».

La scelta

«Ho fatto una scelta personale», commenta Sarritzu, «dopo aver avuto il piacere di conoscere il presidente, che ama tantissimo il calcio. Abbiamo la stessa visione: una squadra composta da giocatori sardi, con un progetto ambizioso, di crescita, e un gruppo composto in parte da esperti e in parte da giovani. Nel Terralba ho visto una società sana, una famiglia e un mister molto preparato sotto il profilo umano e tecnico. Credo di aver fatto la scelta giusta».

Il nuovo acquisto è pronto per la nuova sfida. «Ci sono i presupposti per far bene», prosegue Sarritzu. «Metterò a disposizione del mister e della rosa esperienza e serietà, per il bene della squadra, cercando di aiutare il gruppo e in particolare i più giovani. Sin dai primi giorni ho visto ragazzi volenterosi che in allenamento non si sono risparmiati. Ora dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e migliorare».

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