Il Terralba Bellu vince e va in testa 

Tharros 1

Terralba F. Bellu 3

Tharros (4-2-3-1) : D’Abrosca, Perilli, F. Orrù (28’ st Simbula), Silva, Cossu (13’ st Spiga), Sardo, Lonis (23’ st Gianoli), N. Orrù (7’ st Cau), Felipe Ferrari, Federico Ferrari, Pintus (7’ st Piras). In panchina Manzato, Obinu, Iervolino, Mereu. Allenatore Lai.

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Stevanato, Onnis, Cammarota, L. Orrù (18’ st Atzori), Lasi, Zedda, Pitzalis (7’ st Cherchi), Corda, Fadda (13’ st Frongia), Porru (1’ st Ciarniello), Sanna (9’ st Erbì). In panchina Cabasino, Uliana, Soddu, Foddis. Allenatore Firinu.

Arbitro : Piras di Alghero.

Reti : 22’ pt (rig.) L. Orrù, 28’ pt Onnis, 39’ pt Sanna, 27’ st Federico Ferrari.

Oristano. Nella seconda giornata del triangolare di Coppa Italia, colpo esterno del Terralba F. Bellu che supera 1-3 la Tharros, e balza in testa alla classifica. I terralbesi attenderanno l’esito della terza e decisiva sfida tra oristanesi e Arborea.

Nella gara andata in scena al “Tino Carta” di Oristano, si affrontano due formazioni ancora alla ricerca della condizione migliore. L’avvio di gara è equilibrato, con un’occasione per parte. All’11’ Sanna da buona posizione perde il tempo per la conclusione, mentre al 13’ Federico Ferrari cerca di sfruttare un’incertezza della difesa avversaria, ma il suo tiro è deviato in corner. Al 22’ è Luca Orrù, ex della partita, a sbloccare il risultato, su rigore concesso per atterramento in area di Pitzalis. Al 28’ raddoppia Onnis, che ribatte in rete una corta respinta di D’Abrosca. Al 39’ Andrea Sanna, altra vecchia conoscenza biancorossa, fa tris con un preciso pallonetto a finalizzare un lancio dalle retrovie.

Nella ripresa la Tharros reagisce e al 27’ trova il pari con Federico Ferrari che, sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo, mette di testa alle spalle di Stevanato.

RIPRODUZIONE RISERVATA