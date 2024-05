il terralba ai playoff 

Atletico Cagliari 0

Terralba 3

Atletico Cagliari (4-3-1-2) : Morini; Cuccu, Littera, Ferraraccio (41’ pt Bevere), Atzori; Antinori (6’ st Montisci), Aresu (10’ st Pinna), Pintor; Manca (35’ st Farci); Tumatis (35’ st Morello), Nepitella. In panchina Serra, Mereu, Porcu, Schirru. Allenatore Antinori.

Terralba (4-4-2) : Stevanato; Onnis (49’ st Vinci), Soddu, Lasi, Orrù; Serpi (45’ st Cillano), Ciarniello, Porru, Frongia (41’ st Peddoni); Diana (34’ st Pitzalis), Piras (36’ st Corbo). A disp. Armas, Manca, Cammarota, Porcheddu. Allenatore Firinu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 19’, 39’, 40’ pt Piras.

Note : ammoniti Atzori, Manca, Diana; recupero 1‘ pt – 4‘ st.



Al Brugnera il Terralba sconfigge l’Atletico Cagliari, conquistando il terzo posto in classifica e l’accesso ai playoff per la sfida con l’Alghero. Succede tutto nel primo tempo: decide Piras con una tripletta.

In avvio di partita gli ospiti si spingono in avanti per cercare il gol del vantaggio, mentre i cagliaritani si chiudono pronti a ripartire. Il primo tentativo è al 16’ con un sinistro di Diana, bloccato da Morini. Al 19’ passa in vantaggio il Terralba, grazie ad una conclusione forte e angolata di Piras dal limite. Al 32’ la squadra di Firinu ha l’occasione per raddoppiare, ma Piras spara alto davanti al portiere. Nel finale di tempo si scatena l’attaccante numero 9 che al 39’ realizza svettando di testa e al 40’ con un tap-in vincente a due passi dalla porta. Nella ripresa i terralbesi gestiscono con sicurezza il risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA