Il Terralba a Cagliari per centrare i playoff 

Terralba. In poche stagioni la scalata dalla Seconda categoria alla Promozione e ora la corsa verso la terza posizione, che porta ai playoff per sbarcare in Eccellenza. È la storia che sta scrivendo il Terralba Francesco Bellu, una lunga galoppata che al momento la vede alle spalle del Monastir, già promosso, e del Castiadas, secondo, e con un punto di vantaggio sulla quarta, il Calcio Pirri. «Un bellissimo percorso», commenta il presidente Gabriele Frongia, «iniziato dalla Seconda categoria. Ora ci giochiamo i playoff, ci crediamo e domenica cercheremo di prenderci i 3 punti che ci servono».

Cinque giorni fa lo stop casalingo contro il Cus Cagliari: ora lo sguardo è rivolto verso l’impegno in trasferta contro l’Atletico Cagliari mentre il Pirri giocherà contro l’Arborea, compagine che negli ultimi 90’ punta a conquistare la salvezza diretta. «Quella contro il Cus è stata una sconfitta inaspettata e immeritata», afferma il tecnico Maurizio Firinu, «siamo stati meno lucidi e brillanti del solito. Abbiamo ancora un piccolo vantaggio sulla quarta. Siamo consapevoli di avere davanti, domenica prossima, l’ultimo ostacolo, una squadra ostica che ha fatto un ottimo girone di ritorno». Obiettivo spareggi promozione, ma concentrazione massima sulla sfida di Cagliari dove dovrebbero mancare Uliana, Moussa e Aramu. «Giocheremo su un campo difficile», conferma il presidente, «contro una buona squadra. Vogliamo giocarcela e ci stiamo preparando. Vogliamo i playoff, inutile nasconderci. La squadra è stata costruita per poter salire in 3 o 4 anni. Bravo il mister che con un grande lavoro ci ha portato a questo risultato».

I playoff andrebbero a coronare una stagione positiva. «Sono fiducioso», conclude Firinu, «e questo risultato sarebbe il coronamento di un anno di lavoro. Dopo essere arrivato in corsa nella passata stagione, in cui l’intento è stato far conoscere alla squadra, da neopromossa, la categoria, quest’anno ho potuto lavorare con il gruppo sin dalla preparazione puntellando la formazione e ottenendo una crescita costante, partita dopo partita. È stato un campionato di ottimo livello, contro club di grande caratura, e abbiamo espresso un buon calcio. Il tutto grazie a una grande società alle spalle, che ci ha permesso di lavorare in maniera serena e tranquilla».

