Il Terra Sarda “trasloca” in Ogliastra 

A tre mesi dal via del 13º Rally Terra Sarda, che si svolgerà il 18-19 ottobre, gli organizzatori della Porto Cervo Racing hanno svelato il nuovo scenario della gara su asfalto che sarà la 4ª e ultima prova della Coppa Italia Rally di Zona 10 in Sardegna. Una grande novità, perché, come nel 2018, la manifestazione sarà ospitata non in Gallura ma in Ogliastra.

Il Rally Terra Sarda, che avrà al via vetture moderne e storiche, si conferma valido anche per le serie Ter Series intercontinentale, Ter Historic e Ter Tour European Rally e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. E, in attesa di divulgare i dettagli sul percorso, alla conferenza stampa di presentazione ospitata nei giorni scorsi nella Sala Consigliare di Lanusei, organizzatori e istituzioni - l’assessora Regionale allo Sport, Laura Portas e Stefano Piano dell’Assessorato Regionale del Turismo - hanno sottolineato l’importanza del connubio sport-promozione del territorio. «La scelta dell’Ogliastra è motivo di orgoglio e soddisfazione. Siamo entusiasti di offrire a piloti e appassionati un evento unico, caratterizzato da percorsi mozzafiato e scenari straordinari», ha ribadito Mauro Atzei, presidente della scuderia smeraldina.

