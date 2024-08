Il “Terra Sarda” svela programma e percorso 

In attesa che il 5 settembre si aprano le iscrizioni, la Porto Cervo Racing ha svelato il percorso del 12º Rally Terra Sarda, che si correrà in Gallura il 4-6 ottobre. Archiviati il “Sulcis Iglesiente”, l’“Asinara” e la pausa estiva, alla manifestazione organizzata dalla scuderia smeraldina spetterà il compito di riaccendere i riflettori sulla Coppa Rally di Zona 10 e sul Campionato Regionale Aci Sport. Ma non solo. Il Terra Sarda sarà l’ultimo round del Ter Series e il penultimo del Ter- Tour European Series. Inoltre, il rally moderno sarà affiancato dal 4º Terra Sarda Storico, prova del Regionale e data finale del Ter Historic.

Il programma

Venerdì 4 ottobre, nella Promenade su Port di Porto Cervo, le verifiche, l’apertura del Villaggio e, alle 18.30, la presentazione. Sabato, dalle 8 alle 12, lo shakedown “Città di Arzachena” (2,16 km) prima della cerimonia di partenza, prevista alle 13.30 in Piazza Risorgimento ad Arzachena. Poi decideranno tutto i 72,16 km crono articolati in 12 speciali. Sabato i doppi passaggi sulle prove Arzachena (2,09 km), Sant’Antonio di Gallura (6,80 km) e Tempio (7,02 km), con un ingresso nel parco assistenza tempiese al giro di boa e a fine giornata, prima dell’arrivo a Porto Cervo. Domenica, doppie tornate sulle Aglientu (12,42 km), Luogosanto (4,62 km) e Porto Cervo (3,13 km), con iordino a metà giornata e arrivo (14.30) al Molo Vecchio.

