Il tentativo disperato: ha premuto il grilletto nove volte 

Imprigionato sotto il cancello che lo ha ucciso, Nicolò Meloni, la guardia giurata vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Sestu, ha premuto nove volte il grilletto. Tutti i colpi in canna nella sua pistola di ordinanza: sei proiettili sono esplosi facendo il botto, gli altri tre potrebbero aver fatto cilecca nell’arma inceppata. Nessuno ha sentito gli spari. Di certo il giovane ha vissuto interminabili, drammatici momenti. Poi il suo cuore ha smesso di battere.

Gli accertamenti

I carabinieri vanno avanti per ricostruire l’esatta dinamica di questa sconvolgente tragedia. Saranno decisive, per chiarire tutto nei particolari, le immagini delle telecamere. Da capire se il 26enne cagliaritano, impegnato in un controllo per conto della Pegaso Security, abbia messo in movimento il cancello di undici metri dello stabilimento della Tecnosolution, per aprirlo o per chiuderlo. Da una prima ricostruzione potrebbe averlo chiuso, dopo aver completato il controllo nell’azienda in località Is Tapius, sulla ex strada statale 131, in territorio di Sestu. Poi il crollo del cancello e gli spari per dare l’allarme. Quando è intervenuto un collega di Meloni, purtroppo non c’era praticamente più niente da fare.

L’autopsia

Su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri di Sestu, al comando del luogotenente Riccardo Pirali, e gli esperti dello Spresal. Una prima ricostruzione, anche nelle tempistiche, potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Tutto fa comunque pensare a una tragica fatalità. Resta la rabbia per una morte assurda di un ragazzo dipinto come estremamente ligio nel lavoro. La pm di turno, Diana Lecca, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane: l’esame verrà effettuato domani dal medico legale, Matteo Nioi, al Brotzu. Le indagini, insieme all’autopsia, serviranno a non lasciare lati oscuri in una vicenda che ha devastato una famiglia.

