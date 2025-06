Il tenore  Murales canta per la pace 

Orgosolo moltiplica gli appelli per la pace. E dopo la scalinata dipinta con i colori della bandiera Palestinese, nei giorni scorsi anche il tenore Murales, ha rilanciato cantando “Ballade contra sa gherra”, nel corso di una trasferta a Baunei.Per il testo scritto lo scorso anno da Maurizio Bassu, “contra” dello storico gruppo, un appello allo stop ai conflitti in tutto il mondo: «Stiamo vivendo un periodo storico difficile - dice Bassu - ed è venuto quasi naturale riproporre un canto chè sempre più attuale. Ci ispiriamo ai canti di Remundu Piras, che fu un pioniere nel dare voce alle problematiche sociali».

Per il “Ballu Hantadu” in cui la voce di Bassu si fonde con quella di Franco Corrias (boghe), Cosimo Mureddu (bassu) e Salvatore Musina (mesu boghe) «una metafora con i nuraghi - come racconta Bassu - simbolo di solidità e sicurezza, sperando che la pace sia altrettanto solida e si costruisca mattone dopo mattone, unendo i popoli». (g.i.o.)

