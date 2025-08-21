Il tenore Demuro fa incetta di premi 

Standing ovation mercoledì a Oliena per il tenore Francesco Demuro, ospite d’onore della serata sui canti a chitarra nei festeggiamenti di San Lussorio.Demuro è stato premiato dal sindaco Bastiano Congiu. Il tenore ha incantato il pubblico con le sue esibizioni al fianco di Emanuele Bazzoni, Franco Dessena, Daniele Giallara e altri “cantadores”.

Ieri mattina l’annuncio del Comune di Mamoiada che il 26 agosto conferirà al tenore turritano il “Mamuthone ad honorem 2025”. La cerimonia è alle 18.30 nella sala conferenze del museo delle maschere mediterranee. Soddisfatta l’amministrazione comunale. «Dopo anni di attesa e varie interlocuzioni finalmente abbiamo il privilegio di poter assegnare la massima onorificenza di Mamoiada a un grande artista del calibro di Francesco Demuro», hanno commentato sui canali social del Comune il sindaco Luciano Barone e la sua squadra, per poi tracciare un ampio curriculum sui successi internazionali di Demuro.«Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo - ha aggiunto l’amministrazione - porta alto l’onore e la bandiera della Sardegna, culla delle sue radici e del suo talento».

Il riconoscimento sui social ha suscitato il plauso di tanti estimatori. (g. i. o.)

