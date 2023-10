Il Tennis club si rifà il look: due campi coperti, terrazza panoramica e parcheggio sotterraneo 

Se a Monte Urpinu ci fossero stati già due campi da tennis coperti, quest’anno (prima settimana di novembre) Cagliari avrebbe potuto ospitare il torneo Atp250 di Tel Aviv che Israele ha cancellato dopo il conflitto armato innescato quattro giorni fa da Hamas. Invece Cagliari e il Tennis club dovranno aspettare. Non moltissimo, però, per avere un’altra occasione. Perché all’inizio dell’estate 2024 a Monte Urpinu cominceranno i lavori di restyling (ci sono quasi 5 milioni di euro trovati dalla Fitp guidata dal presidente Angelo Binaghi) che permetteranno a uno degli impianti sportivi di maggior rilievo in Italia di poter ospitare competizioni di livello mondiale superiori a quelle finora già organizzate.

Tra le opere da realizzare, infatti, non c’è solo la copertura di due campi (il 9 e il 10 se la Soprintendenza darà l’ok, altrimenti l’alternativa potrebbe essere la copertura del 9 e del 5) ma anche la ristrutturazione totale del Centrale (che permetterà una migliore visione di gioco per il pubblico e per le tv), la realizzazione di una club house (con un rinforzo del solaio della terrazza panoramica per consentire, almeno durante la primavera e l’estate, la sistemazione di una parte dei tavolini del ristorante e del bar), la costruzione di un impianto solare e fotovoltaico, la creazione di una vasca per la riabilitazione degli atleti, la realizzazione di un parcheggio sotterraneo da oltre 50 posti da realizzare in via Leo, sotto due campi da tennis (il 2 e il 5, che poi verranno rifatti daccapo). Insomma, una modernizzazione accattivante sia per il circolo di Monte Urpinu che per l’intera città. ( red. cro. )

