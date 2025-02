Il Tennis club investe: l’impianto di via Balilla sarà rifatto a nuovo 

Oltre 130 iscritti, di cui 80 impegnati in attività agonistica e federali: numeri che hanno convinto il Tennis club Carbonia a impegnarsi in un oneroso investimento per il potenziamento dell’impianto tennistico di via Balilla che appartiene al Comune. Il sodalizio, nato nel 2004, ha infatti vinto un bando indetto dalla Regione da 166 mila euro per interventi nell’impiantistica sportiva.

Ai fondi stanziati dall’amministrazione regionale il club ha deciso di sommarne altri 50 mila di tasca propria: «Derivano – spiega il vice presidente, Gianfranco Loi – da fondi accantonati con sacrifici in tutti questi anni: da ventun anni assistiamo alla crescita del movimento tennistico in città e nel territorio con l’esplosione di alcuni talenti: siamo grati per quanto il Comune realizza nella cittadella sportiva di via Balilla ma abbiamo deciso di contribuire anche con la nostre forze».

Gli oltre 210 mila euro serviranno a rifare il manto dei due campi, a sistemare l’impianto di illuminazione e a rifare la rete di recinzione che confina con il parcheggio sterrato adiacente alla bretella fra via dello Sport e di via Balilla. Il Tc Carbonia ha invece dovuto rinunciare a causa dei costi eccessivi, alla costruzione di un terzo campo di gioco e alla creazione di una club house, interventi che erano stati preannunciati alcuni anni fa. «Le migliorie che andremo a realizzare con il bando vinto – spiega Loi – erano per certi versi diventate irrinunciabili considerato il livello raggiunto dal sodalizio: nel 2024 siamo stati premiati come prima Basic school sarda e diciottesima in Italia».

