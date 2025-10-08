VaiOnline
Carabinieri.
09 ottobre 2025

Il tenente Revelant alla guida del Radiomobile 

Il tenente Davide Revelant è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei carabinieri. Il giovane ufficiale è è stato accolto ieri mattina nella sede del Comando provinciale, dal comandante generale di Brigata, Luigi Grasso, che gli ha conferito l’importante, completando così la nuova squadra degli ufficiali in servizio presso il Comando provinciale. Era presente il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu.

Il Generale Grasso, nel dare il benvenuto al giovane ufficiale, ha sottolineato «l’importanza dei valori che guidano quotidianamente l’azione dell’Arma sul territorio: vicinanza ai cittadini, costante attenzione ai bisogni della collettività, rispetto delle regole e delle istituzioni, spirito di sacrificio e dialogo».

Il tenente Davide Revelant, ventisettenne originario della provincia di Udine, è giunto oggi al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari proveniente dal 9° Battaglione carabinieri Sardegna, dove si è occupato di attività di ordine pubblico e ha diretto la Squadra operativa di Supporto, reparto specializzato nel fronteggiare emergenze ad alta intensità. Ufficiale del 201° corso dell’Accademia militare di Modena, il tenente Revelant, è stato promosso nel 2021 al termine della Scuola ufficiali carabinieri, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore rafforzamento della struttura operativa quartese e provinciale, a testimonianza della costante attenzione dell’Arma verso la sicurezza del territorio. (ant. ser.)

