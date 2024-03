Il tenente colonnello Daniele Credidio al comando del reparto operativo 

«Pronto per questa nuova avventura lavorativa». Poche parole e tanta voglia di conoscere Cagliari e il territorio del sud Sardegna. Il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, il tenente colonnello Daniele Credidio, ha preso possesso del suo ufficio sostituendo il generale di brigata Michele Tamponi, andato in pensione.

Per lui un ritorno in un reparto territoriale dopo un periodo al comando Generale dell’Arma, a Roma, per occuparsi prima di analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e, in seguito, dell'impiego dei militari nell'ambito degli uffici del personale. Prima è stato al comando di un nucleo operativo dipendente dal gruppo di Napoli (dal 2005 al 2007), poi alla guida della compagnia di Sanremo (fino al 2011) e fino al 2015 di quella di Palermo. Ora, da martedì scorso, il nuovo incarico a Cagliari, al comando provinciale. (m. v.)

