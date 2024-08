Il Ten riapre il sipario su camorra e pallone 

Il Teatro Eliseo di Nuoro riapre dopo la pausa estiva con una grande novità. Lo fa lanciando la prima anteprima dell'autunno, uno spettacolo su camorra e pallone. «Ha debuttato in prima nazionale al Todi Festival la nuova produzione di Sardegna Teatro con Teatro della Tosse, che sarà in prima regionale al Ten dal 30 ottobre al 4 novembre», annunciano dallo storico teatro cittadino. Il titolo è “Cuore puro. Favola nera per camorra e pallone”, nonché titolo di uno degli ultimi romanzi di Roberto Saviano, riscritto da uno dei suoi racconti a inizio carriera.

Si tratta della storia di tre ragazzini, assoldati alla camorra come vedette che hanno il compito di giocare a calcetto in piazza e avvisare quando arriva la polizia o qualcuno sospetto. «Saviano racconta l'adolescenza di questi ragazzi costantemente divisi tra la passione per il calcio e i soldi facili della delinquenza», spiegano gli organizzatori. La riduzione drammaturgica e la regia sono a cura di Mario Gelardi, che collabora per la terza volta con Saviano. Gelardi si è servito dell'ausilio delle musiche originali di Mokadelic, le luci di Loic François Hamelin e i costumi di Rachele Nuzzo. Andranno in scena a Nuoro Vito Amato, Emanuele Cangiano, Carlo Di Maro, Francesco Ferrante e Antonella Roma.