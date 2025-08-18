VaiOnline
Eccellenza.
19 agosto 2025 alle 00:30

Il tempo stringe, Lanusei a caccia di un portiere 

Lanusei. Ieri pomeriggio al Lixius si sarebbe dovuta giocare Lanusei-Monastir, ma l’amichevole è saltata a causa di incidente stradale sull’Orientale sarda in cui è rimasto coinvolto anche lo staff tecnico della squadra ospite. Fra loro l’allenatore, Marcello Angheleddu, illeso come i suoi collaboratori con i quali viaggiava in auto. Per il resto del gruppo, partito in pullman da Monastir, è stato impossibile raggiungere Lanusei perché la strada è stata chiusa al traffico.

La squadra di Alberto Piras si è comunque ritrovata sul campo per una sgambata. Il club ogliastrino è ancora attivo sul mercato anche perché occorre sostituire il portiere Matteo Bonifacio. Arrivato a inizio preparazione, il 19enne portiere scuola Cagliari, l’ultimo anno in D tra le fila del Ghiviborgo, non farà parte della rosa che parteciperà al campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Gigi Di Maio è a caccia di un altro interprete del ruolo che non dovrà far rimpiangere Manuel Morillas, uno dei protagonisti della passata stagione. Di quella cavalcata sono stati confermati, fra gli altri, Herman Kouadio, Federico Usai, Pedro Caeiro, Alfredo Martins, Igor Trindade, Federico Caredda, Giuseppe Arras, Andrea Serra, Matteo Mameli e Francesco Usai.

