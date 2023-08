Il tempo stringe, appesa a un filo la Giunta Sanna-bis  

Tanto rumore per nulla? Oltre un mese di paralisi amministrativa, litigi, trattative e accordi falliti, per poi lasciare tutto com’era prima. Come nell’assunto shakespeariano, il sindaco Massimiliano Sanna potrebbe cercare la via d’uscita alla crisi della maggioranza senza muovere neanche un passo. Maggioranza a sedici, ma lasciando intatti gli equilibri in Giunta e sperando nel supporto dei tre consiglieri di Prospettiva Aristanis che, almeno per il momento, dovrebbero rinunciare a un posto al sole. Il sindaco avrebbe già fatto arrivare la proposta in maniera informale alle orecchie degli alleati da cui lui stesso aveva preso le distanze: ripartire da dove la strada si era interrotta, pur consapevoli che il percorso sarà in salita. Una decisione che i nove esponenti di Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis hanno deciso di valutare insieme ieri. C’è la consapevolezza che il tempo stringe e il rischio è di mettere fine alla consiliatura ad appena un anno dal trionfo. Finora le trattative non hanno dato buoni frutti e nessuna ipotesi viene scartata. L’alternativa, per far spazio al gruppo misto nell’esecutivo, è convincere uno dei partiti a sacrificare un assessorato e rimettere mano al tetris degli incarichi di sottogoverno per “compensare” la perdita. Una soluzione che richiederebbe giorni, quelli che Massimiliano Sanna non ha. Per revocare le dimissioni restano 5 giorni, se si escludono domenica e Ferragosto, il campo si restringe a 72 ore. Poco per riuscire a ricucire lo strappo tra le due anime del centrodestra: da una parte Riformatori, Forza Italia, Sardegna al Centro 20 Venti e Partito sardo d’Azione, dall’altra Udc, Fratelli d’Italia e Prospettiva Aristanis. (m.g.)

