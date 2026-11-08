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L’evento.
09 novembre 2026 alle 00:45

Il tempo, labirinto di memoria e velocità 

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Da giovedì a sabato, a Cagliari, negli spazi della Manifattura, si svolge l’undicesima edizione del “Festival Bianco e Nero”, dedicata al tema del tempo come labirinto di possibilità tra memoria, innovazione e sostenibilità. Ispirato a “La montagna incantata” del 1924 di Thomas Mann, il festival intreccia letteratura, scienza, arte e tecnologia, promuovendo la lettura con percorsi formativi su intelligenza artificiale e app dedicate, coinvolgendo scuole e biblioteche anche a livello internazionale.

Il programma si apre giovedì con focus su ecosostenibilità e presentazioni di libri, tra cui opere di Ilario Carta, Paola Musa, Massimo Dadea e Daniela Dawan. Nel pomeriggio, spazio a temi come fragilità giovanile (Amani El Nasif), futuro e intelligenza artificiale (Giorgio Metta), e storia (Lisa Roscioni).

Venerdì, la mattina è dedicata a memoria, infanzia e longevità, con interventi di Andrea Deiana, Matteo Lucchetti, Ciriaco Offeddu e Daniela Nuti Ignatiuk. Nel pomeriggio, riflessioni su società, antropologia e media con Stefano Curreli, Antonio Caprarica e Franco La Cecla.

Sabato, focus su arte e inchieste con Casa Falconieri, Luca Nannipieri, Sara Penco e Paolo Di Giannantonio. La serata finale unisce musica e tecnologie del futuro con Ricky Gianco e il saggio di Gabriele Pao-Pei Andreoli e Alberto Contu sul costituzionalismo nell’era quantistica (Einaudi, collana Principia Juris).

Per un invito a esplorare il tempo come esperienza condivisa e chiave per abitare la contemporaneità.

Info: festivalbiancoenero@gmail.com – 346 2355173

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