Il tempo eterno nell’opera di Annalisa Cocco Così la materia tessile diventa meditazione 

Un dialogo con le collezioni permanenti di tappeti e gioielli. È l’allestimento della mostra di Annalisa Cocco, fra i designer più autorevoli a livello internazionale, al Museo etnografico regionale Luigi Cocco. L’esposizione si inserisce nel ciclo “Hanging – Sospesi”, dedicato al tappeto e all’arazzo come forme d’arte sospese tra tradizione e contemporaneità. “Aion– Eterno Presente” sarà inaugurata sabato alle 18. La designer esplora il concetto del il tempo eterno per restituire al tappeto la sua dimensione più simbolica e sacrale. Le sue opere trasformano la materia tessile in una meditazione sulla memoria e il gesto creativo.

Attraverso una selezione di quattro lavori tessili inediti – “Scritture”, “Square 6”, “Square 7” e “Dàkini” – l’artista intreccia tecniche antiche e linguaggi contemporanei, in un racconto visivo in cui la trama diventa agorà di simboli, riti e intuizioni. I motivi arcaici si dissolvono in forme geometriche, dense di significati, in un sincretismo che rievoca la lezione di Eugenio Tavolara e Ubaldo Badas. «Con “Hanging ” abbiamo voluto intraprendere, per iniziativa dell’Isre, un percorso che riflette sul valore della produzione artigianale contemporanea», afferma il presidente Stefano Lavra. Annalisa Cocco «costruisce ponti», sottolinea il direttore del Polo museale Efisio Carbone, «tra innovazione e tradizione, interpretando con sensibilità e intelligenza l’essenza dell’artigianato, atto artistico e culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA