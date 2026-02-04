“Il tempo delle donne”  a Oristano con Santina Raschiotti  

C'è chi di fronte alla malattia si chiude nel silenzio e chi, invece, sceglie di trasformare il dolore in narrazione, la paura in ironia, il percorso di guarigione in uno spettacolo. Santina Raschiotti appartiene a quest'ultima categoria e sabato alle 19 lo dimostrerà allo spazio M-Arte di Oristano (via Cagliari) con il suo monologo “Il tempo delle donne” per la rassegna “Il round della leggerezza”.

Non si tratta di un racconto drammatico sulla malattia, ma di un viaggio attraverso le pieghe dell'esistenza femminile raccontato con quella leggerezza che, paradossalmente, solo chi ha guardato in faccia la fragilità può permettersi. Raschiotti, infatti, ha trasformato la sua esperienza di guarigione da un carcinoma in uno spettacolo che è innanzitutto un atto di resistenza attraverso il sorriso. «L'ironia fa parte del mio Dna», spiega, «anche durante il mio viaggio, prima nella malattia e poi nella guarigione, sono riuscita a trovare il lato divertente, perché solo attraverso il sorriso sono stata in grado di trovare un'ancora di salvezza». E proprio dalla sua capacità di mantenere uno sguardo lucido e ironico, anche quando tutto intorno sembrava crollare, è nato lo spettacolo, che si inserisce nel contesto della mostra collettiva “M-aria: Icone, Identità, Echi” in un'esperienza immersiva dove arte visiva e narrazione si intrecciano. «Quando ho iniziato a raccontare la mia esperienza, mi sono accorta che i miei amici trovavano i miei racconti divertenti. È così che ho deciso di trasformare questo vissuto in uno spettacolo». Perché condividere può essere terapeutico tanto quanto ridere e farlo insieme ancora di più.

