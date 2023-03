Il tempo dell’apocalisse Così si diventa un uomo 

Accade spesso ultimamente che veterani del cinema, servendosi di esso, ripercorrano le esperienze cruciali su cui han visto concretizzare il loro successo. Fra i casi più recenti c’è ad esempio “The Fablemans” di Steven Spielberg, accolto con varie candidature agli Oscar. In questa stessa categoria si colloca anche l’ultimo progetto di James Gray, regista americano paragonato ai suoi esordi perfino al genio di Martin Scorsese e resosi meritevole nel corso degli anni di un vivo interesse tra gli appassionati. Con il suo “Armageddon Time”, similmente al suo stimato collega, il regista cita se stesso tracciando a ritroso il cammino che lo ha portato ad affermarsi fra i grandi nomi del cinema contemporaneo statunitense. Presentato in concorso alla 75 edizione del Festival di Cannes, l’opera si focalizza anche sulla società americana degli anni ‘80, evidenziandone profonde spaccature, frutto di disparità razziali e di un sistema istruttivo fortemente classista e discriminante.

La storia

Paul è un ragazzino nato e cresciuto nel Queens da una famiglia ebrea con legami di provenienza ucraina. Cominciati gli studi a scuola dimostra subito scarso interesse per le lezioni impartite, al cui posto si sviluppa una crescente sensibilità per il disegno e le arti figurative. Le formalità e l’ortodossia alle regole che il sistema impone lo fanno sentire scomodo e fuori posto; in ciò trova una comune intesa col compagno di classe Johnny, afroamericano, vittima di svogliate attenzioni da parte del corpo scolastico. Fra i due si sviluppa man mano un’amicizia intensa, animata dalla speranza di abbandonare il proprio luogo d’origine e realizzare i propri sogni aldilà degli stereotipi di successo. A ciò si oppongono i genitori, promotori di un’educazione finalizzata al raggiungimento di una professione stabile e sicura. In famiglia, soltanto il nonno scorge in lui una sensibilità speciale insieme alla speranza che quel suo spirito delicato e spontaneo riesca a trovare altre vie per sbocciare. Il loro legame si dimostrerà essenziale per il giovane, anche nei momenti in cui le circostanze lo porteranno a perdere la bussola e ad affrontare con rinnovato senso di responsabilità il peso delle scelte compiute. Un film che nel citare la biografia del suo autore si colloca in una dimensione formativa per i suoi fruitori: rivivere le situazioni e le scelte compiute nella propria infanzia permette di contestualizzarle con rinnovata consapevolezza agli occhi del presente. Il regista adopera la cinepresa esercitando particolare cura nel tornare al suo passato senza scadere nell’autoreferenziale, e anzi, consentendo a ciascuno - a proprio modo - di riconoscersi.

Un grande Hopkins

Momenti di grande trasporto emotivo prendono vita soprattutto nel divario generazionale tra nonno e nipote - qui interpretato da uno straordinario Anthony Hopkins - che infonde in ogni suo consiglio un senso di cura e protezione, tanto da rievocare in noi stessi le pulsioni ataviche riconosciute in chi ha saputo anzitempo insegnarci ad amare. “Armageddon Time” è, in qualche modo, un condensato di vita che dal se diventa un noi: nelle scoperte preziose, nelle diatribe in casa, nell’ostinata ricerca di un luogo che sancisca finalmente l’intesa tra il mondo e la propria unicità.