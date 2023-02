«Il tempo che cura ogni ferita» Mario Piso, medico e attore 

«Sì, un ragazzo con cui non ha nulla in comune, tanto che il giovane non rimarrà colpito in positivo dall’arrivo di questo signore che reputa profondamente distante da sé. O almeno così sembra, perché poi tra i due si instaurerà un legame».

«La medicina è il mio primo amore. La recitazione è ciò che mi permette di tirar fuori quello che ho dentro da sempre». Le parole di Mario Piso, medico e attore cagliaritano, vengono pronunciate in modo vellutato nel suo vivace studio di via Satta, in cui esercita dal 1978 la professione di medico di famiglia. «Mi sono specializzato in Radiologia e per quindici anni ho fatto in contemporanea anche il radiologo. Ma poi ho sentito l’esigenza di un maggiore contatto umano con i pazienti e così ho deciso dal 1993 di dedicarmi esclusivamente alla mia attività di medico di famiglia». Modi gentili, camice bianco con sotto un maglione celeste e una camicia con un allegro papillon: il dottor Piso è il protagonista di “Clock” cortometraggio ambientato ad Olbia, firmato dal talentuoso team della Green Grass Film la cui uscita è prevista in primavera, incentrato sul racconto di una realtà alterata e di un uomo alla ricerca di una serenità che gli manca da troppo tempo.

Dottore, il tempo è il fulcro attorno a cui ruota il cortometraggio. Come lo vive il suo personaggio?

«Io interpreto un uomo di mezza età la cui identità è nebulosa. Ha il potere di viaggiare nel tempo il che, apparentemente, potrebbe sembrare un privilegio ma per lui si rivela una condanna. È esausto, vuole una vita normale».

Un uomo enigmatico che farà irruzione nel locale di un barista, interpretato da Valerio Asara, altra figura chiave.

«Sì, un ragazzo con cui non ha nulla in comune, tanto che il giovane non rimarrà colpito in positivo dall’arrivo di questo signore che reputa profondamente distante da sé. O almeno così sembra, perché poi tra i due si instaurerà un legame».

Quando nasce il suo rapporto con la Green Grass Film?

«Tre mesi fa. Mirko Decandia, il regista, ha contattato Margherita Delitala della compagnia Talenti Stravaganti di cui faccio parte per chiederle se conoscesse un attore adatto a ricoprire il ruolo. Lei ha fatto il mio nome e mi sono messo in gioco: come provino, mi è stato richiesto un video girato in via Roma tra i passanti. La settimana scorsa abbiamo terminato le riprese del mio personaggio, stiamo ultimando le altre ed è cominciato il montaggio. Speriamo di poter presentare il tutto a metà marzo».

E il suo amore per il teatro quando nasce?

«Ai tempi del Dettori, quando andai a vedere in lingua originale il capolavoro di Tadeusz Kantor “La Classe Morta”. Fui stregato dalla gestualità degli attori, dalle loro movenze e dall’intensità delle espressioni».

Medicina e recitazione: due entità inconciliabili o affini?

«Assolutamente affini, entrambe sono due forme d’arte e due cure essenziali. Il teatro è una terapia importantissima, a qualsiasi età, in qualsiasi circostanza».

Abbiamo parlato del tempo. Cosa è per lei?

«Una splendida fuga. La dimostrazione che anche gli errori sono preziosi e, dunque, che vale la pena rifare tutto da capo».

