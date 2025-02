Il Tempio vola con Roccuzzo, Solinas e Bulla: splendido tris al carbonia sotto la pioggia 

Tempio 3

Carbonia 0

Tempio (4-4-2) : Russo, Malesa, Arca, Pinna, Garau, Gomez (41’ st Sabino), Aiana (30’ st Thiam), L.Carboni, Lemiechevsky (41’ st Vitolnieks), Roccuzzo (23’ st Bulla), Solinas (21’ st Donati). In panchina Amoroso, Sanna, Concu, Zirolia. Allenatore Giorico.

Carbonia (4-4-2) : Galasso, Broglia, Chidichimo, Murtas (5’ st Tocco), Ricci, Pavone, Mastino (29’ st Atzeni), Filippi, Moreno (23’ st F. Doneddu), Abbruzzi, N. Mancini (41’ st G. Carboni). In panchina D. Doneddu, G. L. Cocco, Lambroni, Ikanoba, D. Cocco. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 34’ Roccuzzo; st 13’ Solinas, 38’ Bulla.

Note : ammoniti Pavone, Gomez, Gararu. Angoli 8-0. Recupero 1’-4’.

TEMPIO . Con un secco e più che meritato 3-0, il Tempio liquida la pratica Carbonia al termine di una gara disputata su un terreno di gioco molto allentato. Con questo successo i “galletti”, vista anche la concomitante sconfitta dell’Ossese a Gavoi, si portano solitari al terzo posto con 42 punti. Ragionando e mettendo in campo cuore e polmoni, nonché lasciando da parte il fioretto per impugnare la sciabola, Roccuzzo e compagni sono sin dall’inizio riusciti ad indirizzare la gara a loro favore.

La cronaca

All’11’ Roccuzzo conclude alto. Al 18’ su angolo di Carboni è Solinas a spedire a lato. In quella che, è stata forse l’azione più pericolosa degli ospiti nei 90 minuti, è Russo, che di partita in partita si sta rivelando un’autentica garanzia, a sradicare in uscita la palla dai piedi di Moreno. Al 34’ il vantaggio locale: sull’angolo di Malesa la sfera rimpalla su Gomez e arriva invitante sui piedi di Roccuzzo che fa centro. Fino al termine della frazione la gara non riserva altre emozioni.

Nella ripresa il Tempio torna in campo determinato. Lemiechevsky al 4’ colpisce la traversa ma al 13’ il raddoppio è cosa fatta con Solinas dopo una bella azione corale. Al 38’ il terzo gol: angolo di Gomez e Bulla, appostato sul primo palo, cala il tris.

