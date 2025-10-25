Il Tempio vola al comando 

Tempio 1

Lanusei 0

Tempio (4-3-2-1) : Idrissi, Malesa, Montisci (24’ st Solinas), Bringas, Gning, Sanna, Zirolia, Dimitriyevic, Lemiechevsky (34’ st Sosa), Spano (24’ st Sabino), Casu. In panchina Gaias, Vacca, Carboni, Caverzan, Nativi, Masia. Allenatore Cantara.

Lanusei (4-3-2-1) : Dyguda, Silva Pereira, Gomez, Caredda (41’ st Usai), Haas, Lusa, Mameli, Martins, Trindade, Mereu, Rossato (31’ st Kouadio). In panchina Doumbouya, Arras, Doneddu, E. Loi, L. Loi, Manca, Serra. Allenatore Piras.

Arbitro : Kumbulla di Verona.

Rete : pt 28’ Spano.

Note : espulso Zirolia (doppia ammonizione). Ammoniti Malesa, Idrissi, Haas, Caredda, Silva Pereira.

Tempio. Tempio sta alla Gallura come Lanusei sta all’Ogliastra e stavolta il big match tra le squadre che rappresentano al meglio due territori va ai padroni di casa: il gol di Spano per i galletti vale il successo e il primato in classifica in coabitazione con la Nuorese.

Sono parecchie le affinità tra i due centri, non solo culturali e storiche. A livello calcistico invece si ricordano negli anni ben pochi incroci, uno dei quali in Promozione nel 2009-10. Un legame però c’è e ruota attorno al nome di Gianluca Hervatin, prima come calciatore e successivamente nelle vesti di allenatore: 17 fa il suo esordio nel Tempio allora in C2, mentre da tecnico ha guidato il Lanusei in Serie D nel 2016-17. Il presente però è l’anticipo del sabato, al quale i “capoluoghi” gallurese e ogliastrino si presentavano seconde in classifica con 12 punti.

La gara

Su un campo molto allentato, che non permette alle squadre di esprimersi in base al loro valore, è comunque il Tempio a far suo l’incontro. L’unica segnatura del confronto arriva nella prima frazione e l’autore è Samuele Spano, che si ripete dopo il gol in Coppa Italia. In precedenza, dopo le schermaglie iniziali, al 18’ il portiere di casa rilancia la palla, che tocca terra e inganna il portiere ospite finendo in rete. L’arbitro in un primo momento convalida ma poi, richiamato dal suo collaboratore, annulla. Il gol partita come detto arriva al 28’: Zirolia lancia Spano che con freddezza trafigge Dyguda.

Nella ripresa schermaglie a centrocampo fino alla mezzora, poi per due volte in rapida successione il Lanusei va vicino al pareggio: prima Caredda approfitta di una disattenzione difensiva dei locali, complice il terreno, e calcia di potenza ma la conclusione colpisce la traversa; poi è Idrissi a opporsi a Mereu. Al triplice fischio grande gioia sugli spalti del “Manconi” per il successo e il primo posto in classifica.

