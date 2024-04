Il tempio vince e convince Villacidrese, buon addio 

Tempio 3

Villacidrese 2

Tempio (3-4-3) : Izzo, Sanna, Arca, Pinna, Gomez (23’ st Zappareddu), Dias, Bulla (26’ st Masia), Gallo, Virdis (40’ st Manchia), Nurra (30’ st Donati), Sabino. In panchina Pittalis, Coradduzza, Roccuzzo, Serra, Lotcikovs. Allenatore Orecchioni.

Villacidrese (4-4-2) : Sitzia, Matteo Pinna, Pittau, Carboni, Medda, Mattia Pinna, Muscas, Cirronis, Figus (11 st Lamacchia), Fantasia (16’ pt Vargiu, 44’ st Follesa), Zedda. In panchina Coccozza, Suella, Pilloni. Allenatore Incani.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : 23’ pt Bulla, 34’ pt Muscas, 36’ pt Gomez (r), 40’ pt Virdis; 31’ st Cirronis.

Note : espulso Medda, ammoniti Matteo e Mattia Pinna.

TEMPIO. Nell’ultima gara della stagione regolare, disputata al “Manconi”, il Tempio si impone per 3-2, sulla già retrocessa Villacidrese. È stato un incontro piacevole e ben giocato da entrambe le squadre. I “galletti” si sono mossi bene in campo con buoni fraseggi e varie conclusioni nello specchio della porta. E ora confortati da questa prova si apprestano ad incontrare, nei play off, il Villassimius. Gli uomini di Incani non avevano nulla da chiedere ma i vari giovani, visti all’opera si sono ben comportati, in particolare il portiere 17enne Sitzia.

La cronaca

Al 23’ Bulla porta in vantaggio i suoi ma al 34’ arriva il pari ospite con Muscas. Un minuto dopo gli azzurri si riportano in vantaggio con un rigore procurato e realizzato da Gomez. Al 40’ è Virdis a siglare il 3-1. Sugli scudi sia nel primo tempo che nella ripresa il giovane portiere ospite Sitzia che dice no nell’ordine a Sanna, Virdis, Masia e Arca. Sempre nella ripresa al 18’ ospiti in dieci ma al 31’ capitan Cirronis inganna Izzo con una punizione dalla distanza. La gara finisce così sul 3 a 2.

