Il Tempio vince di misura a Gavoi, basta un lampo di Lemiechevsky 

Taloro 0

Tempio 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, Piriottu, A. Fadda, Mura, Vacca, Mereu (26’ st Falchi), Delussu, Pusceddu (26’ st Mele). In panchina Soru, Luppu, Fenudi, Lapia, Saba, Pittalis, Porcu. Allenatore Marinu.

Tempio (4-3-3) : Russo, Malesa, Sanna, Roccuzzo, Arca, Pinna, Olivera, Bulla (42’ st Garau), Aiana (30’ st Bazile), Zirolia (42’ st Donati), Lemiechevsky. In panchina Mejri, Zappareddu, Carboni, Thiam, Solinas, Sabino. Allenatore Giorico.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Rete : nel primo tempo, 29’ Lemiechevsky.

Note : ammoniti Delussu, Castro, Falchi, Malesa, Zirolia, Pinna, Garau; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 200.

Gavoi. Massimo risultato al Maristiani. Il Tempio esce vittorioso dall’insidiosa sfida in Barbagia e, approfittando della sconfitta interna dell’Ossese, sale al terzo posto in classifica. I galletti sorprendono i rossoblù di Marinu al 29’, con il gol di Lemiechevsky. L’unica, decisiva rete della partita nasce dagli sviluppi di un angolo battuto da Olivera. Sul primo palo Lemiechevsky, al rientro dopo un lungo stop, sale in quota e di testa buca la porta difesa da Massimo Fadda. Ma il Taloro è squadra che non muore mai e per tutto il resto dell’incontro dà filo da torcere agli uomini di Giorico. I quali sono bravi, compatti e attenti a non concedere troppi spazi alla squadra di Gavoi. Il pubblico di casa spinge i rossoblù, Marinu getta nella mischia anche i veterani Mele e Falchi ma non basta per sfondare il muro del Tempio, sostenuto da un numeroso gruppo di tifosi azzurri che ha raggiunto il centro della Barbagia nonostante la distanza e il freddo. ( ro. se. )

