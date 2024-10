Il Tempio vince con Bazile ma festeggia il Budoni 

Tempio 1

Budoni 0

Tempio (4-3-3) : Mejri, Malesa, Arca, Pinna, Sosa, Gomez, Donati (27’ st Carboni), Olivera (14’ st Aiana), Bulla, Bazile, Roccuzzo (35’ st Sabino). In panchina Izzo, Sanna, Garau, Thiam, Zappareddu, Zirolia. Allenatore Giorico.

Budoni (4-4-2) : Moscaritolo, Hundt, Raimo (13’ st Belloni), Stefanoni (24’ st Serra), Farris, Iacob, Ferrari (36’ st Medic), Hadad, Spano (18’ st Cappai), Teliz, Conci (20’ st Florencio). In panchina Forzati, Tupponi, Gavrila, Dessena. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : 33’ pt Bazile (r).

Note : espulsi Gomez, Serra e l’allenatore in seconda del Tempio Orecchioni. Ammoniti Spano, Conci, Iacob, Raimo, Teliz, Cerbone del Budoni, Sosa, Pinna, Malesa e un componente della panchina del Tempio. Angoli 4-5. Recupero 4’-8’.

TEMPIO. Il Tempio vince ma non basta e saluta la Coppa Italia. Ad accedere alle semifinali è il Budoni che, forte del 4-2 dell’andata, ha giocato una partita di contenimento. Indubbiamente le condizioni del terreno di gioco, intriso d’acqua, non ha consentito il bel gioco.

Gli azzurri hanno disputato una buona gara giocando con grinta, carattere e determinazione ma in alcune situazioni è mancata la cattiveria sotto porta. Neppure la fortuna è stata in suo favore: il palo colpito al 38’ della ripresa da Gomez, a portiere battuto, ne è un chiaro esempio. Dopo alcuni tentativi di entrambe le squadre, la gara si sblocca al 33’: c’è un fallo di mano in area, che l’arbitro sanziona con il rigore, a batterlo è Bazile che fa centro. Nella ripresa i “galletti” provano a cercare il doppio vantaggio, che spalancherebbe le porte ai calci di rigore, tenendo però la massima attenzione per evitare pericolose ripartenze degli uomini di Cerbone. E finisce 1-0.

