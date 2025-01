Il Tempio si ferma e Sechi sbotta: «Inammissibile» 

Non poteva aspettarsi una situazione migliore in vista dello scontro diretto. Il Budoni, dopo essersi ripreso il primato nella prima giornata di ritorno, domenica scorsa ha incrementato il vantaggio sul Monastir. La battistrada dell’Eccellenza si è imposta, seppur non con facilità, sul campo del Ghilarza e ha approfittato del mezzo passo fallo della squadra di Marcello Angheleddu contro l’Iglesias. Classifica alla mano, tre punti separano le due squadre e sabato il calendario propone lo scontro diretto (in Gallura). La compagine del tecnico Raffaele Cerbone con una vittoria inizierebbe a sentire il profumo della Serie D. Dal suo canto il Monastir avrà l’opportunità di ricucire lo strappo.

I biancocelesti hanno guadagnato terreno anche nei confronti di Ossese e Tempio. Franchi e compagni non sono andati oltre il pari, davanti al pubblico amico, contro l’Alghero: è stato il primo pareggio stagionale, risultato che ha negato loro l’occasione di agganciare la seconda posizione. I galletti sono stati sconfitti dall’ex fanalino di coda Barisardo nonostante la superiorità numerica e ora si trovano a -7 dalla vetta, un distacco apparentemente incolmabile. Il presidente Salvatore Sechi ha espresso tutta la sua delusione e si è scusato con i tifosi per la prestazione della squadra. «Quello che appare evidente a questo punto è che tutti si debbano assumere le proprie responsabilità», ha detto, «la giustificazione che incontriamo squadre forti non regge, con tutto il rispetto per il Barisardo che ha comunque meritato la vittoria. È inammissibile perdere una partita con un uomo in più, e non mi interessano i risultati negativi delle altre. Abbiamo costruito, in teoria, una formazione che potesse competere per la prima posizione ma, se esaminiamo quanto visto domenica, forse è meglio essere realisti».

Un solo punto anche per il Calangianus, quinta forza del torneo. Per i giallorossi attacco con le polveri bagnate nella sfida contro il Li Punti. Delle formazioni della “parte sinistra” della classifica, oltre al Budoni ha vinto soltanto il Villasimius. Un gran momento per gli uomini di Nicola Manunza, protagonisti al “Frogheri” contro una Nuorese che nelle ultime cinque partite ha raccolto appena due punti. Nella parte bassa sorride il Carbonia, che battendo il Taloro si è portato fuori dalla zona playout. Secondo successo di fila per il Barisardo, ora a tre punti dalla salvezza diretta.

