Al Manconi.
21 dicembre 2025 alle 00:29

Il Tempio scivola con il Tortolì e si morde le mani 

Tempio 1

Tortolì 2

Tempio (4-3-2-1) : Idrissi, Montisci (43 st Masia), Solinas (10’ st Coradduzza), Bringas, Sosa (27’ st Carboni), Sanna, Casu (43’ st Linaldeddu), Dimitrijevic, Lemiechevsky, Spano, Zirolia (17’ st Caverzan). In panchina Inzaina, Gning, Sabino, Nativi. Allenatore Cantara.

Tortolì (3-5-2) : Doumboya, Del Piccolo, Cocco, Poli (45’ st Manconi), Ferrareis, Lahrach, Loi (37’ st De Zan), Contu, Muggianu (17’ st Rarinca), Forense, Sulis. In panchina Tangianu, Gualano, Pili, Nieddu. Allenatore Giordano.

Arbitro : Manno di Torino.

Reti : pt 21’ Bringas (r); 8’ Cocco (r), 25’ Forense.

Note : espulso Lahrach, ammoniti Sosa, Ferrareis, Cocco, Doumboya. Angoli 8-5. Rec 1-6.

TEMPIO. Clamoroso al “Nino Manconi”: in vantaggio di un gol e in superiorità numerica dal 21’ della prima frazione, il Tempio al termine di una partita scialba e incolore si fa sorprendere da un volitivo Tortolì che porta a casa meritatamente i 3 punti.

Una prova, quella fornita dall’undici di Cantara, che induce a delle riflessioni: dopo due pareggi di fila arriva anche la prima sconfitta interna stagionale, che appare conseguenza di una involuzione accusata dalla squadra. Meno male per i galluresi che in vetta nessuno corre e di fatto la classifica è rimasta pressoché invariata.

Povero di annotazioni di rilievo il taccuino. Le schermaglie iniziali non portano pericoli, ma la partita cambia volto al 21’ quando Lahrach interviene fallosamente in area su Spano: per lui il cartellino è rosso. Il susseguente rigore è trasformato da Bringas. Nel prosieguo nulla di rilevante da segnalare. Nella ripresa si va di filato all’ottavo minuto: ingenuamente Solinas interviene fallosamente in area e il nuovo rigore è trasformato da capitan Cocco con una battuta da manuale sotto l’incrocio. Al 13’ ancora Cocco prova la via del gol ma la sfera è deviata in angolo. Al 19’ reazione del Tempio: dalla bandierina Spano per Lemiechevsky ma Poli ribatte quasi sulla linea. Al 25’ la doccia fredda: sul filo del fuorigioco Forense beffa la difesa azzurra regalando il successo ai suoi.

Marco Noce