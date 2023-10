Il Tempio sa anche vincere 

TEMPIO 2

CARBONIA 0

Tempio (3-5-2) : D’Abrosca, Sanna, Arca, Pinna, Gomez, Demurtas (35’ st Coradduzza), Aiana (37’ st Sabino), Gallo, (42’ st Latte), Virdis (20’ st Igene), Rocuzzo, Donati (20’ st Bulla). In panchina Truddaiu, Masia, Fois, Zappareddu. Allenatore Cantara.

Carbonia (3-4-2-1) : Alcaraz, Carta (4’ st Giganti), Chidichimo, Brailly, Cordoba, Romanazzo (19’ st Degradi), Porcheddu, Dore, Ferrari, Cocco, Pitanza (20’ st Cobuzzi). In panchina Caroli, Sedda, Cinus, Falletto, Lecca, Diomedi. Allenatore Ollargiu.

Arb itro : Rossomando di Salerno.

Reti : 6’ pt Virdis, 23’ st Bulla.

Note : espulsi Cordoba e una riserva del Carbonia. Ammoniti: Cordoba, Brailly, Gomez. Aiana, Rocuzzo. Angoli 6 a 4.

Tempio. Nelle ultime tre partite (due in campionato e una in coppa Italia) il Tempio, nonostante buone e talvolta ottime gare, ha incamerato un punto solo domenica scorsa. A metà settimana c’è stato il derby di Coppa con l’Ilvamaddalena, in cui alla bontà del gioco non è corrisposto il risultato. Un film già visto. Però il presidente Sechi, a un ruolo da protagonista per il suo Tempio, non ha di certo rinunciato, e il giorno successivo è giunto un acquisto. È Ousman Gomez, già noto alla platea sarda per aver militato nella Torres. Il giocatore, e si è visto ieri contro il Carbonia, è di serie superiore, la sua duttilità ha subito portato dei benefici.

Subito il primo gol

La vittoria contro il Carbonia è stata netta, anche se il rapporto tra gioco prodotto e reti realizzate non è direttamente proporzionale. Proprio Gomez è l’autore del primo squillo: l’ottimo Donati al 5’ lo invita all’azione, il tiro è pronto ma Alcaraz c’è. Il gol, un minuto più tardi: malinteso difensore-portiere, si incunea tra i due Virdis e realizza. I “galletti” insistono, ma il raddoppio non arriva. Al 44’ è provvidenziale l’intervento di un difensore su un attacco del Carbonia.

Il raddoppio

Nella ripresa, dopo un pallone d’oro per Virdis al 3’ (il portiere lo anticipa), al 5 il Tempio suda freddo con un salvataggio di Sanna in acrobazia sulla linea, a portiere battuto. Il tema della partita non cambia fino al 23’: il Tempio crea ma non realizza. Ma il raddoppio arriva: Bulla dopo un veloce scambio converge e tira, e Alcaraz è battuto per la seconda volta. Il Carbonia in inferiorità numerica cerca di fare la sua gara, ma non crea grosse difficoltà alla difesa. Per il tecnico minerario Ollargiu, «risultato giusto e Tempio più aggressivo: non ci ha concesso di sviluppare il nostro solito gioco». Il collega Cantara: «Complimenti al Carbonia per il gioco espresso. Noi rispetto alle gare precedenti siamo stati più cinici sotto porta e così abbiamo superato un ostacolo davvero difficile».

