Il Tempio risale sul podio 

Tempio 3

Sant’Elena 0

Tempio (3-4-3) : Truddaiu, Sanna, Arca, A. Pinna, Gomez, Coradduzza, Bulla (39’ st Masia), Gallo, Virdis (37’ st Zappareddu), Donati (25’ st Sabino), Igene. In panchina: Izzo, Manchia, Pittalis, Nurra, Serra. Allenatore Cantara.

Sant’Elena (4-4-2) : Celli, Delogu, Ibba (31’ st Pilloni), Atzei (22’ st Mura), F. Vignati, L. Pinna, Rotaru, Fadda (37’ st D. Anedda), Moro, Floris (31’ st Carta), Niang (22’ st F. Anedda). In panchina: Ghimici, Angiargia, Pilleri, Melis. Allenatore Vignati (in panchina Isoni).

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 1’ st Donati, 29’ st Gomez, 33’ st Sabino.

Note : ammonito: Gallo. Angoli 6-1.

Tempio. Alla prima del Tempio, nel male e nel bene, c’è sempre il Sant’Elena. A Quartu nel girone di andata gli azzurri subirono la prima sconfitta stagionale. In quello di ritorno è arrivata la prima vittoria del 2024 che vale il terzo posto. E non c’è dubbio che i “galletti” sul loro campo, dove sinora hanno sempre ottenuto punti, hanno ripreso a marciare vittoriosi così come avevano fatto nel vecchio anno. Con questi tre punti il Tempio si riappropria del terzo posto, che era occupato dall’Ossese (pari con il San Teodoro), e si porta a tre punti dalla seconda, la Ferrini (1-1 con la Villacidrese). Sant’Elena ultimo in solitudine.

In apertura di cronaca c’è subito da sottolineare, che specie nel primo tempo, non è stato facile per Gomez e compagni superare, nonostante vari tentativi, gli ospiti, che in qualche occasione si sono presentati minacciosi dalle parti di Truddaiu.

La ripresa invece inizia nel migliore dei modi, visto che al primo minuto il Tempio si sblocca: Bulla lavora un bel pallone, poi vede ben piazzato Donati e lo serve per il tocco vincente che vale il vantaggio. Il raddoppio alla mezz’ora: staffilata di sinistro del più che positivo Gomez con il pallone che si insacca alla destra di Celli. Quattro minuti più tardi è il nuovo entrato Sabino a prendersi la scena con un tiro da fuori area che finisce ancora sulla destra del portiere quartese.

Domenica prossima trasferta sassarese in quel di Li Punti per gli uomini di Cantara, che dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, vorranno sicuramente puntare al risultato pieno per non perdere di vista l’ottima posizione in ambito playoff occupata attualmente.

