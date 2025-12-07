Il Tempio resta primo 

TEMPIO 1

ATLETICO URI 1

Tempio (4-4-2) : Idrissi, Montisci (11’st Masia), Solinas, Bringas, Gning, Sanna, Casu (20’st Vacca), Carboni (11’st Sosa), Lemiechevsky, Spano (35’st Sabino), Dimitrijevic. In panchina: Inzaina. Seillan, Nativi, Pasella, Careddu. All. Cantara.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot, Lintas, Canavessio, Iacob, C. Piga, Lubrano (17’st Arnaudo), G. Piga, Monti, L. Scanu, Ricci. In panchina: Atzeni, Dore, Lambroni, Leomanni, F. Piga, Basciu, F. Scanu, Macomini. All. Paba.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 28’ Spano, 29’ Ravot.

Note : Ammoniti: Lintas, L. Scanu, Cherchi, C. Piga, G. Piga, Dimitrievic, Montisci. Angoli 2-4. Rec. 1’-4’.

TEMPIO. Una vittoria prima ed un pareggio dopo fruttano al Tempio, in questa prima lunga e dispendiosa settimana di dicembre, la finale di Coppa Italia e la conferma in solitudine, del primo posto in classifica. In questi cinque giorni la formazione guidata da Cantara, ha dato dimostrazione di grande maturità, riuscendo a far fronte alle numerose assenze, con coesione e spirito di gruppo. Considerata la forza e l’esperienza dell’Atletico Uri, era impensabile ripetere la sontuosa partita di Coppa, ed infatti gli uomini di Paba hanno disputato un ottimo incontro, tenendo per lunghi tratti il pallino del gioco, pur senza creare grossissime occasioni.

La prima parte dell’incontro è paragonabile ad un diesel che parte a freddo e non rende per quello che effettivamente vale. Per assistere al primo tiro in porta si deve attendere il 25’, con Monti che però “telefona” a Idrissi. Questo episodio comunque è il preludio ai due gol, che poi hanno deciso la gara: corre il 28’ e sull’out di sinistra Solinas effettua un bel cross al centro, dopo alcuni rimpalli la sfera giunge a Spano che l’addomestica, e con un potente

sinistro supera Cherchi centralmente.

Neppure il tempo di gioire, ma soprattutto di ritrovare un ottimale assetto difensivo, che Ravot sfrutta nel migliore dei modi un suggerimento, giunto anche in questo caso dalla sinistra, e batte Idrissi. Nel proseguo di frazione si ritorna ai temi dell’avvio, con dunque, nulla da segnalare.

Anche l’avvio di seconda frazione non è che sia esaltante: al quarto d’ora Spano conclude, ma per Cherchi è un intervento di ordinaria amministrazione.

Tra il 25’ ed il 29’ gli ospiti pungono: prima con una conclusione dalla distanza di Giovanni Piga, fermata a terra con sicurezza da Idrissi. Lo stesso portiere deve intervenire 4 minuti dopo, per bloccare la conclusione di Ricci, dimostrando nell’occasione un ottimo senso del piazzamento.

Ancora Ricci in evidenza al 32’, con un tiro che termina di poco al lato, sulla destra dell’estremo di casa. Risposta dei “Galletti” con Dimitrijevic, che si gira bene in area, ma conclude a lato.

Ultima emozione al 42’, per gli ospiti: batti e ribatti in area tempiese che viene sventata con un calcione in avanti. Non accade altro, e dopo 4’ di recupero, le due squadre che si avviano negli spogliatoi con l’applauso delle rispettive tifoserie.

