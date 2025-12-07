VaiOnline
Al Manconi.
08 dicembre 2025 alle 00:46

Il Tempio resta primo 

La capolista pareggia 1-1 in casa contro l’Atletico Uri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

TEMPIO 1

ATLETICO URI 1

Tempio (4-4-2) : Idrissi, Montisci (11’st Masia), Solinas, Bringas, Gning, Sanna, Casu (20’st Vacca), Carboni (11’st Sosa), Lemiechevsky, Spano (35’st Sabino), Dimitrijevic. In panchina: Inzaina. Seillan, Nativi, Pasella, Careddu. All. Cantara.

Atletico Uri (4-4-2) : Cherchi, Ravot, Lintas, Canavessio, Iacob, C. Piga, Lubrano (17’st Arnaudo), G. Piga, Monti, L. Scanu, Ricci. In panchina: Atzeni, Dore, Lambroni, Leomanni, F. Piga, Basciu, F. Scanu, Macomini. All. Paba.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, 28’ Spano, 29’ Ravot.
Note : Ammoniti: Lintas, L. Scanu, Cherchi, C. Piga, G. Piga, Dimitrievic, Montisci. Angoli 2-4. Rec. 1’-4’.

TEMPIO. Una vittoria prima ed un pareggio dopo fruttano al Tempio, in questa prima lunga e dispendiosa settimana di dicembre, la finale di Coppa Italia e la conferma in solitudine, del primo posto in classifica. In questi cinque giorni la formazione guidata da Cantara, ha dato dimostrazione di grande maturità, riuscendo a far fronte alle numerose assenze, con coesione e spirito di gruppo. Considerata la forza e l’esperienza dell’Atletico Uri, era impensabile ripetere la sontuosa partita di Coppa, ed infatti gli uomini di Paba hanno disputato un ottimo incontro, tenendo per lunghi tratti il pallino del gioco, pur senza creare grossissime occasioni.

La prima parte dell’incontro è paragonabile ad un diesel che parte a freddo e non rende per quello che effettivamente vale. Per assistere al primo tiro in porta si deve attendere il 25’, con Monti che però “telefona” a Idrissi. Questo episodio comunque è il preludio ai due gol, che poi hanno deciso la gara: corre il 28’ e sull’out di sinistra Solinas effettua un bel cross al centro, dopo alcuni rimpalli la sfera giunge a Spano che l’addomestica, e con un potente

sinistro supera Cherchi centralmente.

Neppure il tempo di gioire, ma soprattutto di ritrovare un ottimale assetto difensivo, che Ravot sfrutta nel migliore dei modi un suggerimento, giunto anche in questo caso dalla sinistra, e batte Idrissi. Nel proseguo di frazione si ritorna ai temi dell’avvio, con dunque, nulla da segnalare.

Anche l’avvio di seconda frazione non è che sia esaltante: al quarto d’ora Spano conclude, ma per Cherchi è un intervento di ordinaria amministrazione.

Tra il 25’ ed il 29’ gli ospiti pungono: prima con una conclusione dalla distanza di Giovanni Piga, fermata a terra con sicurezza da Idrissi. Lo stesso portiere deve intervenire 4 minuti dopo, per bloccare la conclusione di Ricci, dimostrando nell’occasione un ottimo senso del piazzamento.

Ancora Ricci in evidenza al 32’, con un tiro che termina di poco al lato, sulla destra dell’estremo di casa. Risposta dei “Galletti” con Dimitrijevic, che si gira bene in area, ma conclude a lato.

Ultima emozione al 42’, per gli ospiti: batti e ribatti in area tempiese che viene sventata con un calcione in avanti. Non accade altro, e dopo 4’ di recupero, le due squadre che si avviano negli spogliatoi con l’applauso delle rispettive tifoserie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 