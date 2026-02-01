Il tempio rallenta col villasimius: vetta più lontana  

tempio 2

Villasimius 2

Tempio (4-4-2) : Inzaina, Montisci (49’ st Solinas), Gning, Bringas (47’ st Gargiulo), Sosa, Sanna, Caverzan, Carboni (7’ st Zirolia), Lemiechevsky, Spano, Linaldaddu (7’ st Casu). In panchina Careddu, Coradduzza, Pilleri, Masia, Castagnares. Allenatore Giuseppe Cantara.

Villasimius (4-4-2) : Forzati, Mancusi, Marras (28’ st Golovatie), Kiwobo, Loi, Muzzo, Saba (28’ st Zedon), Scioni, Cruz (28’ st Kamara), Cannas, Graziano (36’ st Garau). In panchina Gonzalez, Mastropietro, Concas, Cogoni. Allenatore Sebastiano Pinna.

Arbitro : Enrico Picca di Cagliari.

Reti : pt 22’ Saba; st 14’ Cannas, 18’ Lemiechevsky, 21’ (r) Spano.

Note : ammoniti Muzzo, Loi, Bringas.

S. MARIA COGHINAS. Finisce 2-2 tra Tempio e Villasimius ed è un risultato giusto. La partita, giocata a Santa Maria Coghinas, ha visto le squadre giocare alla pari e mettere in mostra tutti i loro limiti e potenzialità. Gli ospiti assaporano il successo col doppio vantaggio, poi i galletti rimontano e conquistano un punto.

Nella prima parte della gara è il Tempio a imporre il proprio gioco, mentre gli uomini di mister Pinna giocano di rimessa. In una di queste occasioni scaturisce la prima rete: tiro non forte ma molto angolato dal limite di Saba, il portiere Inzaina si tuffa con un attimo di ritardo e vede passare la palla sotto le proprie braccia infilandosi in porta.

Ci si aspetta la reazione della squadra di casa, che però stenta ad arrivare. Anzi, al 35’ è ancora il Villassimus a rendersi pericoloso con un tiro da limite di Canas. Azione degna di nota al 43’ con Lemiechevsky che, in mezza rovesciata, impegna Forzati. Ancora Villasimius al 44’ con Cruz, il tiro è alto.

Nella ripresa al 3’ Inzaina si impone alla grande su tiro ravvicinato di Cruz. Al 12’ tiro cross di Spano dalla linea e palla sopra la traversa. Al 14’ la doccia fredda per il Tempio: dopo un’azione elaborata Cannas si incarica del tiro dal limite e trafigge Inzaina. A questo punto si sveglia uno dei migliori in campo per il Tempio, ovvero Spano: al 18’ pennella un ottimo traversone per la testa di Lemiechevsky che insacca indisturbato e al 21’ si incarica del rigore decretato dall’arbitro infilando la rete del pareggio.

