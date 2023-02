Il Tempio passa a Thiesi 

Thiesi. Al Binza 'e Sena, il Thiesi cede di misura alla capolista Tempio in una gara disputata sotto una bella cornice di pubblico. Al 9’ subito i galletti pericolosi con Sabino, ma il suo tiro da fuori area viene deviato in angolo da Zaccheddu. Risponde il Thiesi, al 18’, con Spezzigu, uno degli ex di giornata: tiro parato da Pittalis. Un minuto dopo Valenti sciupa una grande occasione facendosi ipnotizzare da Zaccheddu. Al 29’ doppia occasione per il Tempio, prima con Gallo poi con Valenti, ma il tutto viene vanificato dal fuorigioco segnalato a quest’ultimo. Thiesi pericoloso al 31’: contropiede di Spezzigu che serve Moro, altro ex di giornata, ma la triangolazione non riesce per poco. Al 34’ il Tempio ha l’opportunità di passare in vantaggio: errore difensivo della squadra di Uneddu, ne approfitta Valenti che tenta il pallonetto ma la palla sbatte sulla traversa. Al 45’ Magli si invola sulla destra, ma Pittalis sgancia.

Thiesi (4-3-3) : Zaccheddu, Nurra, Pilichi, Casule (33’ st Alberti), Piu, Fiori, Tavera, Moretti, Spezzigu, Magli, Moro. In panchina Deriu, Alberti, Musina, Solinas, Demartis, Sawadogo, Santoru, Sanna. Allenatore Uneddu. Tempio (4-3-3) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Coradduzza (1’ st Bulla), Gallo, Tedde, Valenti (30’ st Latte), Bianco (20’ st Mossa), Sabino. In panchina Carta, Augias, Latte, Foresti, Scano, Chefaoui, Podda. Allenatore Cantara. Arbitro : Sale di Nuoro. Rete : 11' st Valenti (r). Note : ammoniti Spezzigu, Casule, Tedde, Sabino. Recupero 1’ pt e 4’ st.

Thiesi 0

Tempio 1

La ripresa

Passano undici minuti dall’inizio del secondo tempo e il Tempio trova il vantaggio: il solito Valenti, dagli undici metri, spiazza Zaccheddu. Al 22' proteste del Tempio per un presunto fallo in area di rigore su Gallo. Al 32’ Latte, entrato due minuti prima al posto di Valenti, segna il gol del raddoppio ma Sale annulla per fuorigioco. Al 35’ colpo di testa di Giammalva, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pallone che finisce sopra la traversa. L’ultima opportunità è per il Thiesi con Tavera che, servito da Magli, cicca il pallone a pochi passi dalla porta.

