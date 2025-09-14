Il tempio non si ferma e Il buddusò si arrende 

TEMPIO 4

BUDDUSÒ 1

Tempio (4-3-3) : Idrissi, Montisci, Solinas, Bringas, Pilleri, Distasio, Caverzan (13 st Sosa), Dimitrijevic, Lemiechvsky (36 st Sartor), Zirolia (41 st Carboni), Spano (25 st Sabino). In panchina: Gaias, Casu, Inzaina.All. Cantara.

Buddusò (4-4-2) : M. Canu (14 st Faralli), Portello (1 st Barilari), Umar, Carvalho, Scanu (24 st Uleri), Sambiagio, Gomis, Sergio (14 st G. Canu), Seillane, Faye (40 st Anane), Balde. In panchina: Cordoba, Nieddu, Marrone, Fideli. All. Terrosu.

Arbitro : Pastori di Busto Arsizio.

Reti : 12 pt Faye, 17 e 46 pt Lemiechvsky, 35 pt Zirolia, 17 st Dimitrijevic.

Tempio. Dopo la Coppa Italia anche il campionato inizia per il Tempio con un derby: avversario il Buddusò. I “galletti“ partono alla grande, superando per 4-1 la neo promossa guidata da Terrosu, rivelatasi assai intraprendente in Coppa. Dote questa che è emersa anche nella prima parte della partita, con numerose azioni pericolose di Balde e Faye, e con quest’ultimo che al 12’ porta in vantaggio i suoi. Gli uomini di Cantara ottengono subito il pareggio con il centravanti e capitano Lemiechevsky, al 17’,servito da Spano. Il sorpasso al 35’: Zirolia servito alla perfezione da Caverzan (protagonista anche in occasione del pari) insacca alle spalle di capitan Canu. Al 43’ tempiesi in 10: doppio giallo a Solinas, unico ammonito dell’incontro. Pur con l’uomo in meno arriva il 3-1 , ancora con Lemiechevsky al 46’ su azione fotocopia a quella del pari. Nella ripresa approfittando anche di un certo calo ospite, giunge anche il poker al minuto 17’: rinvio rimpallato nel cuore della difesa ospite, che favorisce Dimitrievic che spedisce alle spalle di Canu. Girandola di sostituzioni da ambo le parti, ma il risultato non cambia, 4-1 per il Tempio con tanto di primo posto.

