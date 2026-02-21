VaiOnline
Al Lixius.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Il Tempio non molla: battuto e superato il Lanusei 

Lanusei 1

Tempio 2

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Caredda (1’ st Troyes), Rossato (22’ st Usai); Lusa, Trindade (27’ st Munua), Mereu (42’ st Loi); Martins. In panchina Vrenna, Manca, Marchetta, Paderi, Serra. Allenatore Piras.

Tempio (4-3-3) : Idrissi, Malesa (47’ st Coradduzza), Sanna, Sosa, Montisci (24’ st Solinas); Linaldeddu (15’ st Casu), Bringas, Dimitrijevic; Spano (33’ st Castagnares), Lemiechevsky, Zirolia (22’ st Caverzan). In panchina Inzaina, Pilleri, Gargiulo, Carboni. Allenatore Cantara.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 34’ Lemiechevsky; st 25’ Martins, 29’ Lemiechevsky.

Note : espulsi Haas, Lusa; ammoniti Pedro Caeiro, Sanna, Mameli, Caverzan; recupero 4’ pt-9’ st; spettatori 400.

Lanusei. Bruno Lemiechevsky fa valere tutti i suoi 188 centimetri. La sua prestanza fisica è decisiva per il Tempio, che sbanca (2-1) il Lixius e supera in classifica il Lanusei.

La gara vive la sua prima fiammata al 33’. Il direttore di gara espelle Haas per doppia ammonizione (il secondo per proteste). Un minuto dopo, con la difesa di casa ancora in cerca dei nuovi equilibri, gli ospiti trovano il jolly con il sinistro di Lemiechevsky (assist di Bringas). Martins ha sui piedi l’occasione del pari ma angola troppa una palla filtrante. Al 2’ di recupero Dyguda salva su Spano lanciato a rete.

Nella ripresa il Lanusei attacca a testa bassa. Martins (18’) scarica un destro velenoso verso la porta ma Idrissi si supera. Prove generali del gol: di testa, al 25’, su assist di Gabriel Silva, l’attaccante paulista fa 1-1. Passano solo 4’ e ancora Lemiechevsky punisce Dyguda (sorpreso) su cross di Malesa. Il Lanusei chiude in 9 per il rosso diretto a Lusa (40’, fallo su Caverzan). Nel recupero gol annullato (tra le polemiche) a Martins.

