Il Tempio fa soffrire il Monastir 

Monastir 1

Tempio 1

Monastir (4-3-3) : Daga; Zurbriggen, Madero, Feola, Pinna; Riep (1’ st Sarritzu), Corda, Manca (1’ st Cocco); Arangino (40’ st Suazo), Sanna (21’ st Nurchi), Santoro (35’ st Masia). In panchina Stevanato, Murru, Massoni, Carboni. Allenatore Angheleddu.

Tempio (4-4-2) : Russo; Malesa, Pinna, Sanna, Arca; Bulla (26’ st Donati), Gomez, Olivera (32’ pt Aiana), Roccuzzo (41’ st Zirolia); Lemiechevsky, Schinnea (37’ st Solinas). In panchina Amoroso, Garau, Zappareddu, Thiam, Sabino. Allenatore Giorico.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 16’ pt Lemiechevsky, 1’ st Sanna .

Note : ammoniti Feola, Gomez, Madero, Corda. Recupero 3’ pt - 7’ st.

MONASTIR. Al Comunale si conclude in parità lo scontro fra la vicecapolista Monastir e il Tempio. Da segnalare alcune proteste e il mancato ingresso della tifoseria ospite nell’impianto prima del match.

Primo tempo

I padroni di casa si presentano in campo senza gli squalificati Nagüel e Frau e gli infortunati Arzu e Porru. In avvio di gara le due compagini si studiano. Al 13’ ci prova la squadra di Giorico con una conclusione dalla distanza di Malesa bloccata da Daga. Al 16’ il Tempio passa in vantaggio: Malesa crossa e Lemiechevsky svetta di testa in area battendo il portiere in uscita che spizza il pallone. I padroni di casa provano a reagire e al 24’ Russo devia sul palo un tiro di Santoro da posizione defilata. Gli ospiti si rendono pericolosi in ripartenza: al 35’ Daga blocca in due tempi una pericolosa conclusione di Bulla dal limite.

Ripresa

In avvio la squadra di Angheleddu trova subito il pari: Sanna riceve palla al limite dell’area e con un tiro a scavalcare batte il portiere in uscita. Al 7’ Cocco svetta di testa su azione da angolo mandando di poco a lato. Al 18’ il tentativo è di Arangino da fuori area, ma Russo è bravo a deviare in angolo. Il Monastir continua a spingere e creare occasioni: al 22’ Cocco viene servito in area da Nurchi e colpisce di testa, ma il portiere è ancora miracoloso nella deviazione. Al 24’ Sarritzu supera due avversari, entra in area e calcia, ma Russo respinge e la difesa allontana. Al 32’ i biancoblù ci provano su punizione con Cocco che costringe ancora Russo a sventare il pericolo. Nel finale le due squadre non si sbilanciano e portano a casa un punto a testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA