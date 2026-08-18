Il Tempio è senza squadra a undici giorni dall’esordio 

Il prossimo 30 agosto dovrebbe giocare il derby Coppa Italia contro il Calangianus, ma a oggi il Tempio è senza squadra e la stagione rischia di saltare. Lo scorso 2 agosto, il presidente Salvatore Sechi aveva annunciato la conclusione con effetto immediato del suo ciclo avviato nel 2021, invitando il nuovo sindaco Gianna Masu a trovare una soluzione per il futuro della società. Dopo oltre due settimane il patron avvisa: «Dal Comune non ci sono mai stati contatti, ha mostrato solo disinteresse».

La situazione è complicata ma non irrisolvibile, visto che «la società è perfettamente in piedi, sana e senza debiti», evidenzia Sechi. Che però chiede un intervento rapido: «In realtà del genere il territorio deve fare la sua parte e prendersi carico del club», segnala. «Ho ricostruito il Tempio, ma non sono del posto e non posso essere un bancomat per anni. L’imprenditoria locale non si è mai avvicinata, a differenza dei tifosi sempre presenti: qualcuno dovrebbe prendersi la responsabilità di rappresentare il proprio territorio».

Fra le principali criticità il Manconi, dove il club è potuto entrare solo il 29 luglio trovando lo stadio «abbandonato, nessuno dal Comune ha pensato alla manutenzione». I giocatori si sono liberati, gli accordi con il ds Vittorio Tossi e l’allenatore Massimiliano Paba non sono stati formalizzati. «Aiutare il Tempio non è aiutare me, ma la squadra della propria città. È un problema di rapporti con l’amministrazione: se mantiene questa posizione diventerebbe un brutto esempio per tutta la Sardegna», conclude Sechi. (r. sp.)

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