Il Tempio è obbligato a vincere 

Tempio . L’incastro perfetto che avrebbe portato il Tempio a occupare solitario il secondo posto non si è realizzato. Prevedeva che l’undici di Giorico battesse la corazzata Budoni, sul proprio terreno, e che contemporaneamente il Calangianus, al “Signora Chiara”, superasse il Monastir. La realtà è stata ben diversa, soprattutto perché agli azzurri non è riuscita l’impresa di espugnare Budoni e nel frattempo il team di Angheleddu non riusciva ad andare oltre il pari in quel di Calangianus.

Risultato questo, ovviamente sempre in caso di vittoria tempiese, molto utile con Tempio e Monastir che si sarebbero ritrovate appaiate al secondo posto. Ora non è il tempo di “piangere sul latte versato”, ma reagire: il Tempio, da domenica prossima, e sino alla fine, è obbligato a vincere tutte le gare, per assicurarsi la miglior posizione possibile. Diciamo questo perché l’Ossese, superando il periodo difficile, è riuscita a colmare il gap che la divideva dal terzo posto, tornando nella lista play off. Riandando alla sconfitta di Budoni si deve rimarcare che comunque Bulla e soci hanno ben interpretato la gara, e la loro sconfitta è da ascrivere, senza nulla togliere al valore del team Cerbone, a un episodio a dir poco rocambolesco. Non c’è stata infatti una squadra che ha prevalso nettamente sull’altra, ma è stato appunto un episodio a decidere l’incontro. Negli anni siamo stati testimoni del fatto che la fortuna volge sempre il suo sguardo benevolo verso chi è già forte di suo. In questa stagione lo ha fatto, rimanendo in Eccellenza, col Budoni, ma in precedenza aveva arriso all’Ilvamaddalena e via dicendo. Tornando alla griglia play off, c’è da dire che già domenica prossima potrebbe configurarsi in un certo modo: il Tempio gioca in casa contro il Taloro Gavoi, avversario sempre da prendere con le pinze. C’è poi lo scontro diretto fra Monastir e Ossese: nessuna delle due può permettersi il lusso di perdere. Non andiamo oltre: a buon intenditor poche parole.

