Il Tempio dilaga Ora l’ultimo giro 

Tempio 5

Atletico Uri 1

Tempio (3-5-2): Inzaina, Vacca (43’ st Pasella), Montisci, Bringas, Sosa, Sanna, Masia (6’ st Zirolia), Carboni (38’ st Seillan), Lemiechevsky (35’ st Sabino), Spano (21’ st Solinas), Dimitrijevic. In panchina Gaias, Gning, Caverzan, Idrissi. All. Cantara.

Atletico Uri (4-4-2): Cherchi, Ravot, Lintas, F.Dore (42 st A. Dore), Iacob, Arnaudo, F. Piga (28 st Basciu), G. Piga (32 st Lubrano), F. Scanu (20 st Monti), L. Scanu, Ricci (42 st Lambroni). In panchina: Atzeni, Brondani, Ventricini, Marcomini. All. Paba.

Arbitro: Melis di Ozieri.

Reti: pt 22’ Ricci, 35’ e 40’ (r) Bringas, st 7’e 25’ Lemiechevsky, 27’Zirolia.

Note: ammoniti Lemiechevsky, Inzaina, Vacca, Ricci, Lubrano.

Tempio. Un Tempio in grande spolvero supera L’Atletico Uri nel ritorno della semifinale e vola in finale dove incontrerà l’Iglesias. Gli ospiti forti del 1-0 dell’andata si presentano al “Manconi” con una difesa più che abbottonata: E riescono anche a portarsi in vantaggio al 22’, a conclusione di un preciso contropiede trasformato in gol da Ricci. Gli uomini di Cantara non ci stanno e al 35’ una pennellata in mezzo all’area di Carboni, trova pronto Bringas a ribadire in rete. Prima del riposo arriva anche il vantaggio: al 40’ Carboni viene atterrato in area, il rigore viene trasformato da Bringas per la sua doppietta.

Anche nella ripresa i cross illuminanti sono dei vari Carboni, Spano e Solinas. E proprio dai lanci degli ultimi due Lemiechevsky, al 7’ e 25’, realizza la sua doppietta. Partita ormai senza storia, anche perché al 27’, arriva anche la cinquina realizzata dal neo entrato Zirolia, ben servito da Vacca. Per l’Uri da registrare al 36’ una stupenda conclusione di capitan Ravot, che fa’ tremare il palo. Al 44’ anche Sosa centra la traversa con un bel colpo di testa.

RIPRODUZIONE RISERVATA