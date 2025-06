Il Tempio chiude un ciclo: Giorico lascia la panchina 

Non sarà Mauro Giorico l’allenatore del Tempio per la stagione 2025/2026 nel campionato di Eccellenza. Le parti hanno deciso di separarsi consensualmente dopo una stagione positiva, culminata con il raggiungimento della finale playoff, poi persa contro il Monastir. «Desidero ringraziare personalmente Giorico», ha dichiarato in una nota il presidente Salvatore Sechi, «per aver condiviso, ancora una volta con me, dopo l’esperienza con la Torres, anche questa avventura al Tempio. La stima per l’uomo e per il professionista rimane immutata, ieri come oggi. Ma, come spesso accade nel calcio, le strade si dividono per affrontare nuovi percorsi. Gli faccio i migliori auguri per il prosieguo della carriera, anche da parte di tutto il gruppo dirigente azzurro». Alle parole del presidente fanno eco quelle dello stesso tecnico: «Con il presidente Sechi abbiamo fatto le dovute considerazioni, sia per l’anno calcistico appena concluso sia in vista del prossimo campionato, e di comune accordo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Ringrazio lui e tutto il gruppo dirigenziale, composto da persone eccezionali, e rivolgo un caloroso saluto ai tifosi e agli ultras, che ci hanno sempre sostenuto».

Il nome del nuovo allenatore dovrebbe essere ufficializzato a breve. Salvo sorprese, la panchina azzurra sarà affidata a Giuseppe Cantara, già in passato tecnico del Tempio ed ex allenatore di Ossese e Nuorese.

